PF e PC prendem liderança de facção criminosa em Minas é presa na Bolívia
Foragido por tráfico internacional de drogas será transferido para presídio em Minas
compartilheSIGA
Uma das maiores lideranças de uma facção criminosa com atuação em Minas Gerais foi presa nesse domingo (15/3) em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O homem estava na lista de procurados do Programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais.
Leia Mais
De acordo com as investigações, o suspeito responde por tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Depois dos procedimentos legais, o investigado deverá ser transferido para uma unidade prisional em Minas Gerais, onde permanecerá à disposição da Justiça.