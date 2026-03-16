PF e PC prendem liderança de facção criminosa em Minas é presa na Bolívia

Uma das maiores lideranças de uma facção criminosa com atuação em Minas Gerais foi presa nesse domingo (15/3) em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O homem estava na lista de procurados do Programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o suspeito responde por tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

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Depois dos procedimentos legais, o investigado deverá ser transferido para uma unidade prisional em Minas Gerais, onde permanecerá à disposição da Justiça.