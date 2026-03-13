Homem liga pra casal, diz que é de facção e consegue R$ 11 mil em Pix

Um casal foi vítima de extorsão na madrugada desta sexta-feira (13/3), e transferiu R$11 mil para um homem que afirmou ser de uma facção criminosa. O caso aconteceu no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). As transferências foram realizadas durante ligação telefônica, na qual o sujeito exigiu pagamentos e ameaçou o casal.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a ligação, proveniente de um número privado, foi recebida por volta das 22h dessa quinta-feira (12/3). Ao ser atendida, um homem, que afirmou ser de uma facção criminosa, e perguntou se o casal sabia de um homicídio ocorrido recentemente na região, alegando que membros da referida facção haviam sido presos.

Ele disse que o grupo estava arrecadando dinheiro com os moradores da região e pediu que R$ 2 mil reais fossem transferidos via Pix. As vítimas relataram que até tentaram argumentar com o sujeito, mas que se sentiram intimidadas diante das ameaças feitas por ele, e fizeram a transferência.

Após o primeiro pix de R$ 2 mil reais, o autor pediu novos pagamentos, exigindo que fossem realizados através de transferências no valor de R$ 999 cada. O casal então fez diversas transferências nesse valor, até totalizar R$ 11 mil reais, R$8 mil da conta do marido e R$ 3 mil da conta da mulher.

De acordo com o que as vítimas contaram à polícia, o homem ainda os orientou a abrir novas contas bancárias para que conseguissem realizar todas as transferências. A ligação durou por volta de três horas e o casal relatou ter sentido “intimidação e pressão psicológica”.

Eles acionaram a polícia que chegou quando o casal ainda estava ao telefone. A ligação foi encerrada pouco tempo depois e não foi possível restabelecer contato com o autor.



A Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias e a autoria do crime. Até o momento, não houve prisão de nenhum possível envolvido.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos