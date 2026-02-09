Jogador do Alianza Lima acusado de abuso sexual denuncia suposta vítima por extorsão

O zagueiro peruano Carlos Zambrano denunciou por extorsão a jovem argentina que acusou a ele e a outros dois ex-jogadores do Alianza Lima de abuso sexual, informou seu advogado nesta segunda-feira (9).

"A denúncia foi feita há uma semana na promotoria de Callao pelas mensagens extorsivas que meu cliente recebeu no dia anterior", disse à AFP Gonzalo Hidalgo, advogado do jogador.

Além da suposta vítima, o processo inclui outras três pessoas que Hidalgo não identificou. Segundo ele, as mensagens foram enviadas pelas redes sociais.

Em entrevista à rádio peruana RPP, o advogado afirma que os chantagistas teriam pedido a Zambrano para se comunicar "por esse meio se quiser resolver o problema, caso contrário, o processo [com a denúncia] será entregue ao Ministério Público".

Em Buenos Aires, o defensor da jovem argentina, Luis Deuteris, disse à mesma rádio que "denunciar uma vítima de abuso é desprezível".

Zambrano, o lateral-esquerdo Miguel Trauco (ex-Flamengo e Criciúma) e o meio-campista Sergio Peña foram denunciados no dia 18 de janeiro por uma jovem argentina de 22 anos, que afirma ter sido vítima de abuso sexual em um hotel em Montevidéu, no Uruguai, onde o Alianza Lima fazia sua pré-temporada.

Embora os jogadores tenham negado a acusação, o Alianza os afastou do elenco no dia 23 de janeiro e iniciou um processo disciplinar contra os três.

No último sábado, o clube anunciou que Peña, de 30 anos, e Trauco, de 33, também jogadores da seleção peruana, "deixaram de pertencer oficialmente" ao Alianza Lima, sem mencionar a situação esportiva e legal de Zambrano.

O escândalo não foi um empecilho para que Peña fosse contratado na semana passada pelo Sakaryaspor, da segunda divisão da Turquia.

Em meio à situação dos três jogadores, o Alianza Lima recebe nesta quarta-feira (11) o 2 de Mayo, do Paraguai, no jogo de volta do mata-mata da fase preliminar da Copa Libertadores. Na ida, o time peruano foi derrotado por 1 a 0.

