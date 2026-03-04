Grande BH: 4 crianças são encontradas em situação de abandono em Neves

Quatro crianças, de 5, 7, 10 e 12 anos, foram encontradas em situação de abandono na manhã dessa terça-feira (3/3) em uma casa no Bairro Sevilha (2ª Seção), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças, uma mulher de 38 anos, é apontada como responsável pelo abandono.

Uma conselheira tutelar informou que já acompanhava a família e que, em diversas ocasiões, orientou a mãe sobre a situação das crianças, mas as recomendações não teriam sido seguidas. Diante das denúncias, o Conselho Tutelar, a polícia e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) decidiram fazer uma visita ao imóvel.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma das crianças sozinha dentro da casa, escondida em um guarda-roupa. Durante a ocorrência, outro filho da mulher chegou sozinho da escola. As outras duas crianças haviam saído correndo ao perceber a presença das equipes e foram encontradas na casa de uma pessoa conhecida nas proximidades.

De acordo com a polícia, a residência estava em condições insalubres, com muita sujeira, umidade e apenas uma saída. No local também foi encontrada comida estragada e não havia alimentos disponíveis na despensa.

As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Ribeirão das Neves, onde receberam alimentação. Em seguida, foram levadas para um abrigo. Até o fechamento do Boletim de Ocorrências, não há informações do paradeiro da mãe.

O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar de Ribeirão das Neves, que informou que a Secretaria reforça que atua de forma integrada com o Conselho Tutelar e demais órgãos da rede de proteção, assegurando o cumprimento das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e priorizando a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes do município.

