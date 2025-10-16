MG: crianças são resgatadas de alojamento insalubre de escolinha de futebol

Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio do Conselho Tutelar de Formiga (MG), Centro-Oeste de Minas Gerais, estiveram em uma residência que abrigava crianças que participavam de treinamentos em uma escolinha de futebol do município.

A ação aconteceu na manhã dessa quarta-feira (15/10). De acordo com a PCMG, o imóvel, localizado no Bairro Santa Luzia, estava em situação precária. No local, foram encontrados seis meninos, entre 11 e 13 anos, naturais de outros municípios localizados na mesma região, como Arcos e Lagoa da Prata. Quatro deles tinham documentação e autorização dos responsáveis legais, enquanto dois não apresentavam qualquer documento de identificação.

O responsável pelo local, um homem natural da Bahia (BA), de 51 anos, treinador da escolinha de futebol, estava na residência. Em imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível perceber que cômodos do imóvel estavam sujos, muitos com a presença de entulhos, como caixas e cadeiras velhas.

No local, ainda foram encontrados engradados de bebidas alcoólicas, sacos de roupas sujas e alimentos armazenados de forma inadequada na geladeira.

“Encontramos comida estragada em uma geladeira desligada, bebida alcoólica. Também recebemos informação que havia venda de rifa, pedindo alimento. Tudo isso gerou muita estranheza, não condiz com um local que abriga crianças e adolescentes”, disse o delegado Emmanuel Gomes, responsável pela Delegacia de Proteção e Orientação à Família de Formiga.

Os pais e responsáveis dos seis meninos foram acionados para acompanhar as crianças na Delegacia de Polícia Civil de Formiga. O proprietário do imóvel também foi conduzido para esclarecimentos e foi liberado.

De acordo com o delegado, os pais das crianças também podem ser responsabilizados. “Segundo informações, eles simplesmente davam autorização, deixavam as crianças no local e nem sequer iam até a residência para saber onde estavam deixando os filhos.”



Um auto de prisão em flagrante delito contra o treinador foi instaurado. Porém ainda está em tramitação e em fase de análise de indícios de autoria e materialidade, de acordo com o delegado.

As investigações continuam. Ainda não há informações se as crianças estavam frequentando a escola e se viviam em uma situação de vulnerabilidade quanto à saúde e à segurança.

