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INCÊNDIO

Casa pega fogo com crianças dentro na Grande BH

Vítimas foram retiradas da residência por populares antes da chegada do corpo de bombeiros

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
27/03/2026 13:04

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Incêndio atinge casa na região metropolitana de BH
Incêndio atinge casa na região metropolitana de BH crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma casa em Contagem (MG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27/3), por volta das 10h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado recebido indicava que havia crianças dentro do imóvel.

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O incêndio atingiu o primeiro andar da casa, localizada na Rua Dezessete, no Bairro Tropical. Um pouco antes das 11h, os bombeiros chegaram ao local. As possíveis vítimas já haviam sido retiradas por populares. As chamas foram controladas.  

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De acordo com a corporação, o incêndio foi causado por um possível curto circuito, por um computador que foi deixado ligado. 

Matéria em atualização

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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