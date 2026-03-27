Vídeo: ônibus com 26 passageiros pega fogo em batida com moto na BR-040
Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, em Santos Dumont
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Um ônibus com 26 passageiros pegou fogo ao se envolver em um acidente com uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira (27/3), na BR-040, em Santos Dumont (MG), na Zona da Mata.
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 2h, no km 747, no sentido Belo Horizonte.
Apesar do incêndio no ônibus, nenhum dos passageiros ficou ferido. Já os dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos, um deles em estado grave, com fratura exposta, e o outro com lesões leves.
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Devido ao impacto, o coletivo foi tomado pelas chamas, o que levou à interdição da rodovia durante o atendimento da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros.
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Ainda não há informações atualizadas sobre o trânsito na via.
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A ocorrência segue em atualização.