Carreta causa risco de desmoronamento em restaurante na BR-040
Carreta estacionada perde o controle e atinge um carro e prejudica estrutura de restaurante na beira da BR-040 em João Pinheiro.
Uma carreta estacionada em frente a um restaurante na BR-040, começou a descer em direção ao estabelecimento na noite de quinta-feira (19/3), em João Pinheiro (MG), no Noroeste do estado. Um vídeo captou o momento em que o veículo perde o controle e atinge o estabelecimento. Pessoas na área correram para prestar socorro, mas ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros não foi acionado na hora do acidente. Mas, no dia seguinte, esativeram na Avenida José Rabelo de Souza, onde fica o Restaurante e Pizzaria Caçapa, para avaliar a retirada do veiculo. Além de abalar a estrutura do edificação, o caminhão danificou a lateral esquerda de um carro.
O local foi isolado pelos Bombeiros por causa do risco de desabamento. O apoio técnico de um engenheiro da prefeitura foi pedido para confirmar se o veículo poderia ser retirado. Mas a decisão foi de manter a carreta no local do acidente para não agravar a chance de a estrurura ruir. Um escoramento terá de ser feito na estrutura para que a remoção seja feita.
A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência e a reportagem aguarda resposta da PRF. O local segue interditado.