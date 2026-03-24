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Ataque com drone a depósito de combustível provoca incêndio em aeroporto do Kuwait

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AFP
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Repórter
24/03/2026 22:03

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Um depósito de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait pegou fogo depois de ter sido alvo de um ataque com drone, informou nesta quarta-feira (25, noite de terça no Brasil) a Autoridade de Aviação Civil do emirado. 

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“Segundo as informações preliminares, os danos limitam-se a prejuízos materiais e não houve vítimas”, escreveu a autoridade na rede social X.

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bur-roc/tmt/ad/vel/arm/nn/ic

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