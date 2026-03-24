Ataque com drone a depósito de combustível provoca incêndio em aeroporto do Kuwait

Um depósito de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait pegou fogo depois de ter sido alvo de um ataque com drone, informou nesta quarta-feira (25, noite de terça no Brasil) a Autoridade de Aviação Civil do emirado.

“Segundo as informações preliminares, os danos limitam-se a prejuízos materiais e não houve vítimas”, escreveu a autoridade na rede social X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-roc/tmt/ad/vel/arm/nn/ic