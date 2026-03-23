Alarme de incêndio dispara e STF é evacuado na noite desta segunda (23/3)
Após 30 minutos, suspeita de vazamento de gás foi descartada e as atividades foram normalizadas
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O Supremo Tribunal Federal precisou ser evacuado, no início da noite desta segunda-feira (23/3), após uma suspeita de vazamento de gás. O alarme de incêndio disparou por volta das 18h e a brigada responsável orientou a saída imediata dos funcionários do edifício sede e anexos.
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O disparo do alarme ocorreu no terceiro andar, onde fica a Presidência do tribunal. O ministro Edson Fachin estava no gabinete e precisou deixar o local.
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A situação, no entanto, foi rapidamente controlada e não se verificou qualquer risco. O prédio foi liberado após 30 minutos e as atividades da Corte foram normalizadas.