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Susto no STF

Alarme de incêndio dispara e STF é evacuado na noite desta segunda (23/3)

Após 30 minutos, suspeita de vazamento de gás foi descartada e as atividades foram normalizadas

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Correio Braziliense
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Repórter
23/03/2026 20:28

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23/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Fachada anexo STF
23/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Fachada anexo STF crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

O Supremo Tribunal Federal precisou ser evacuado, no início da noite desta segunda-feira (23/3), após uma suspeita de vazamento de gás. O alarme de incêndio disparou por volta das 18h e a brigada responsável orientou a saída imediata dos funcionários do edifício sede e anexos.

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O disparo do alarme ocorreu no terceiro andar, onde fica a Presidência do tribunal. O ministro Edson Fachin estava no gabinete e precisou deixar o local. 

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A situação, no entanto, foi rapidamente controlada e não se verificou qualquer risco. O prédio foi liberado após 30 minutos e as atividades da Corte foram normalizadas.

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