Zema negocia filiação ao PSD, diz jornalista

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, está negociando uma possível filiação ao PSD, segundo a jornalista Ana Flor, comentarista da GloboNews.

A informação vem logo após Zema renunciar ao governo para a posse de Mateus Simões, nesse domingo (22/3). O ex-vice trocou o Novo pelo PSD em outubro em busca de melhores condições para buscar a reeleição no Executivo estadual.

Conforme Ana Flor, Zema está conversando com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, “há vários dias”. Ela disse que o ex-governador está “sem grupo” em Minas, e o Novo está resistindo a indicar um nome para a vaga de vice na chapa de Simões.

Kassab, inclusive, esteve na posse do novo governador no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ontem. “Minas Gerais segue sendo um exemplo para o Brasil na política. (...) Parabéns, Zema, pelos avanços promovidos, e boa sorte Mateus, nosso correligionário, nesta importante jornada”, escreveu, em post no Instagram.

Zema no PSD?

Caso Zema decida realmente disputar o pleito de 2026, a movimentação precisa ser concluída até 4 de abril, data-limite estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os candidatos estejam filiados ao partido pelo qual pretendem concorrer.

Se for para o PSD, o ex-governador mineiro terá que disputar com outros dois pré-candidatos à Presidência: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o de Goiás, Ronaldo Caiado. Também especulado na disputa, o chefe do Executivo paranaense, Ratinho Jr., desistiu de concorrer.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda existe a possibilidade de Zema entrar na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), principal pré-candidato da oposição a Lula (PT), como vice. O governador, entretanto, disse diversas vezes que pretende levar a candidatura até o final.