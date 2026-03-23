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Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI e segue para quarto

Ex-presidente deve continuar internado no DF Star em um quarto fora da UTI

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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23/03/2026 19:08

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09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes.
09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. crédito: Ed Alves/CB/DA.Press

Após dez dias, Jair Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star nesta segunda-feira (23/3). Segundo o médico cardiologista Brasil Caiado ao Correio, a previsão é de que o ex-presidente continue internado fora da UTI.

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Bolsonaro foi transferido para um dos quartos do hospital e deve continuar com o tratamento com antibióticos. Ele foi internado no dia 13 de março e diagnosticado com pneumonia decorrente de broncoaspiração. 

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O estado de saúde do ex-presidente, preso por tentativa de golpe de Estado, favorece os pedidos de prisão domiciliar da defesa. A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, nesta segunda-feira, uma manifestação favorável à concessão ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na Papudinha. Desde que foi preso, a saúde do ex-presidente já foi motivo de preocupação da família e políticos aliados. Os episódios críticos enfrentados por Bolsonaro na prisão incluem quadros de vômitos, tontura e uma queda da cama.

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