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Eleições 2026

Ratinho Jr. desiste de candidatura à Presidência e fica no governo do PR

Governador do Paraná era um dos três nomes avaliados pelo PSD para disputa ao Planalto. Agora, legenda de Kassab decidirá entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite

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Eduarda Esposito
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Eduarda Esposito
Repórter
23/03/2026 17:42 - atualizado em 23/03/2026 17:44

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Kassab com Eduardo Leite, Caiado e Ratinho Jr. Um deles será o nome do partido na disputa presidencial
Presidenciáveis: Kassab com Leite, Caiado e Ratinho crédito: Reprodução/Redes sociais

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), desistiu de sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. Decisão foi dada em nota na tarde desta segunda-feira (23/3). Ratinho era um dos três nomes da legenda de Gilberto Kassab que estavam aptos a concorrer ao pleito em outubro. Agora, o PSD decidirá entre os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

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Em comunicado divulgado, Ratinho afirma que decidiu terminar o mandato no governo do estado.

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"(Ratinho) Deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família", disse a nota.

Kassab teve conhecimento da escolha do governador no dia de hoje.

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Primeiro nome do PSD a afirmar que era pré-candidato para as eleições de 2026, Ratinho Jr. é querido pelo centro, pelo agronegócio e até mesmo na Faria Lima. Ele era tido entre aliados como uma terceira via forte após a desistência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

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