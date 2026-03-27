Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO JEQUITINHONHA

Pai é preso após filha de 10 anos narrar abusos à mãe no interior de MG

Crime aconteceu em Padre Paraíso (MG), no Vale do Jequitinhonha. Prisão foi feita Pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27/3)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/03/2026 19:58

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil realizou prisão nesta sexta-feira (27/3)
Polícia Civil realizou prisão nesta sexta-feira (27/3) crédito: PCMG

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (27/3) após a filha dele, de 10, relatar à mãe que havia sido abusada sexualmente. O crime aconteceu em Padre Paraíso (MG), no Vale do Jequitinhonha. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Segundo informado pela mãe da vítima, a criança confidenciou a ela o desejo de não manter mais contato com o pai, narrando a prática de atos libidinosos. Diante da gravidade do relato, a PCMG solicitou medidas protetivas de urgência, garantindo o imediato afastamento da menina do convívio com o suspeito", informou a Polícia Civil em comunicado, acrescentando que o homem foi encaminhado ao sistema prisional. 

Leia Mais

A vítima ainda foi submetida a exames periciais. O inquérito policial segue em tramitação, aguardando a realização da escuta especializada — procedimento padrão previsto em lei para colher o depoimento da criança sem causar novas situações de trauma.

O comunicado da Polícia Civil não menciona a data do crime nem relata se o abuso teria ocorrido uma ou mais vezes. 

A violência em números

Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 de março mostrou que, segundo dados do Ministério Público, o estado registrou 4.101 denúncias de “estupro de vulnerável” envolvendo vítimas com menos de 14 anos. Desse total, 235 casos resultaram em gravidez. O levantamento abrange o período entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o Ministério Público, em 2.169 desses crimes o agressor pertencia ao círculo familiar ou era de confiança da vítima, o que representa 52,8% do total.

Tópicos relacionados:

abuso crianca minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay