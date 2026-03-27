Pai é preso após filha de 10 anos narrar abusos à mãe no interior de MG

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (27/3) após a filha dele, de 10, relatar à mãe que havia sido abusada sexualmente. O crime aconteceu em Padre Paraíso (MG), no Vale do Jequitinhonha.

"Segundo informado pela mãe da vítima, a criança confidenciou a ela o desejo de não manter mais contato com o pai, narrando a prática de atos libidinosos. Diante da gravidade do relato, a PCMG solicitou medidas protetivas de urgência, garantindo o imediato afastamento da menina do convívio com o suspeito", informou a Polícia Civil em comunicado, acrescentando que o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

A vítima ainda foi submetida a exames periciais. O inquérito policial segue em tramitação, aguardando a realização da escuta especializada — procedimento padrão previsto em lei para colher o depoimento da criança sem causar novas situações de trauma.

O comunicado da Polícia Civil não menciona a data do crime nem relata se o abuso teria ocorrido uma ou mais vezes.

A violência em números

Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 de março mostrou que, segundo dados do Ministério Público, o estado registrou 4.101 denúncias de “estupro de vulnerável” envolvendo vítimas com menos de 14 anos. Desse total, 235 casos resultaram em gravidez. O levantamento abrange o período entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.

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Ainda de acordo com o Ministério Público, em 2.169 desses crimes o agressor pertencia ao círculo familiar ou era de confiança da vítima, o que representa 52,8% do total.