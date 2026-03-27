Pontos Limpos serão implantados na Savassi a partir de segunda-feira (30/3)

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) inicia, às 9h30 da próxima segunda-feira (30/3), a implantação de dois novos Pontos Limpos no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação tem como objetivo combater o descarte irregular de resíduos sólidos em vias públicas, prática considerada crime ambiental.

Os novos pontos estarão localizados na esquina das ruas Antônio de Albuquerque com Paraíba e na rua Tomé de Souza com Pernambuco. Nos locais, serão instaladas placas informativas alertando a população sobre a proibição de descarte de lixo e entulho. A criação dos Pontos Limpos integra um conjunto de ações da prefeitura voltadas à melhoria da limpeza urbana e à preservação do espaço público.

Placas enfatizam proibição e penalidades

De acordo com a SLU, os espaços receberão sinalização com a mensagem: "Ponto Limpo - Proibido jogar lixo e entulho. O descarte de resíduos neste local constitui crime ambiental, sujeito a multa". A iniciativa busca não apenas impedir o uso irregular dessas áreas, mas também conscientizar moradores, comerciantes e frequentadores da região sobre a destinação correta dos resíduos.

A Savassi é uma das áreas mais movimentadas da capital mineira, concentrando intenso fluxo de pedestres, atividades comerciais e vida noturna, o que contribui para o aumento da geração de resíduos e, segundo a SLU, pode causar impactos ambientais, obstrução de vias e problemas de saúde pública.

A SLU orienta que a população utilize os serviços regulares de coleta e os locais apropriados para o descarte de resíduos, contribuindo para a manutenção da limpeza e da organização da cidade.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima