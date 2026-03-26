Água reaproveitada impulsiona o desenvolvimento sustentável

O Dia Mundial da Água surgiu no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desde a instituição da data, ocorreram avanços em investimentos e políticas públicas. A importância do tratamento e reuso da água para a redução da poluição hídrica e as práticas sustentáveis promovidas pelas indústrias nesse cenário são uma necessidade. Consumir de maneira eficiente a água requer ações e métodos inovadores que garantam maior eficiência hídrica das operações dentro de um processo produtivo.

O reuso ocupa lugar central nas políticas públicas, nos investimentos privados e nas estratégias de adaptação climática. Se adotado adequadamente, pode transformar a água descartada em ativo estratégico, capaz de garantir desenvolvimento econômico, proteger vidas e assegurar um futuro hídrico sustentável para bilhões de pessoas.

De acordo com o relatório Scaling Water Reuse: A Tipping Point for Municipal and Industrial Use, do Banco Mundial, publicado em junho de 2025, apenas 3% da água consumida por cidades e indústrias no mundo é proveniente de reuso potável e industrial. “Foi constatado que 97% da água que poderia ser reaproveitada acabamos perdendo, ao mesmo tempo em que bilhões de pessoas enfrentam riscos crescentes de desabastecimento”, pontua Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

"O reuso promove a renovação do ciclo hídrico, apoia o desenvolvimento social e gera benefícios financeiros, pois se trata de um recurso que será economizado e cujo consumo deixará de ser feito via prestadores de serviços de saneamento básico, sejam estatais ou privados", afirma José Carlos Novais Santana, professor e ambientalista.

O Brasil pode perder 40% de disponibilidade de água até 2040, de acordo com estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Diante desse cenário, a indústria da mineração enfrenta o desafio de minimizar impactos ambientais que possa ocasionar com as suas operações, como, por exemplo, o uso excessivo de água. O setor tem destinado investimentos à otimização desse consumo e aplicado medidas de reutilização de água nas minas.

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“A água é um recurso finito e indispensável para a vida. Ações de sustentabilidade, como os sistemas que captam e armazenam água de chuva e reuso de recursos hídricos, trazem benefícios para toda a sociedade”, finaliza Vininha F. Carvalho.