Aproveitamento total: 3 receitas fáceis com talos e cascas de vegetais

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Uma parte significativa do que vai para o lixo na cozinha poderia virar um prato delicioso e nutritivo. Cascas de batata, talos de brócolis e aparas de cenoura, que muitas vezes são descartados, escondem um potencial incrível de sabor e economia.

A prática do aproveitamento integral dos alimentos não só ajuda a reduzir o desperdício como também adiciona novas texturas e nutrientes às refeições. Lembre-se de sempre higienizar bem essas partes antes do preparo.

Transformar o que antes era lixo em comida saborosa é mais simples do que parece. Com um pouco de criatividade, é possível preparar desde petiscos crocantes até caldos ricos que servem como base para diversas receitas. Essa abordagem inteligente na cozinha contribui para um consumo mais consciente e alivia o orçamento doméstico, especialmente em tempos de alta nos preços dos alimentos.

Chips de casca de batata

Uma das receitas mais fáceis e surpreendentes são os chips feitos com cascas de batata. Após lavar bem os vegetais, seque as cascas completamente com um pano de prato limpo. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e um fio de azeite. Espalhe as cascas em uma única camada sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que fiquem douradas e crocantes. É um petisco perfeito, rico em fibras e sem desperdício.

Pesto com talos e folhas

Os talos de brócolis e couve-flor ou as folhas de beterraba e rabanete são perfeitos para um pesto diferente e muito nutritivo. Pique os talos ou as folhas e processe em um liquidificador ou processador com azeite, alho, castanhas ou amêndoas, queijo parmesão ralado e sal a gosto. O resultado é um molho versátil que pode ser usado em massas, sanduíches ou como tempero para saladas. A textura e o sabor são únicos.

Caldo de legumes com aparas

Guarde as cascas e pontas de cebola, cenoura, salsão, alho-poró e outros vegetais em um saco no congelador. Quando tiver uma boa quantidade, coloque tudo em uma panela grande com água, folhas de louro e grãos de pimenta. Deixe ferver em fogo baixo por pelo menos uma hora. Coe o líquido e você terá um caldo de legumes caseiro, rico em sabor e vitaminas, sem nenhum custo extra, ideal para sopas, risotos e cozidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.