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SAUDÁVEIS E SABOROSAS

3 receitas fáceis com ovos para um café da manhã rico em proteína

Aprenda a preparar pratos deliciosos e saudáveis como ovos turcos e shakshuka para variar o cardápio e começar o dia com energia

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23/03/2026 16:57 - atualizado em 23/03/2026 17:24

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3 receitas fáceis com ovos para um café da manhã rico em proteína
Os ovos turcos, assim como o Shakshuka, são servidos na Confeitaria Rebobina, em BH crédito: Confeitaria Rebobina/Divulgação

Para quem busca uma opção de café da manhã nutritivo e que garanta saciedade, os ovos são uma escolha certeira. Ricos em proteínas — cada unidade contém, em média, 6g —, eles ajudam a começar o dia com mais energia. No entanto, o preparo se resume, muitas vezes, às versões cozida, frita ou mexida, o que pode tornar o cardápio repetitivo.

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Sair da rotina é mais simples do que parece. Existem pratos saborosos e fáceis que transformam completamente a experiência de comer ovos. Com ingredientes comuns e poucos minutos na cozinha, é possível preparar refeições que impressionam tanto no sabor quanto na apresentação, ideais para variar a primeira refeição do dia.

Confira três receitas práticas para inovar no café da manhã:

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Shakshuka

Este prato, popular no Oriente Médio e no Norte da África, consiste em ovos cozidos lentamente em um molho de tomates e pimentões. É uma refeição completa, cheia de sabor e perfeita para comer com pão.

Ingredientes:

  • 2 ovos

  • 1 lata de tomate pelado picado

  • 1/2 pimentão em tiras

  • 1/2 cebola picada

  • 1 dente de alho picado

  • Azeite, cominho, páprica e sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione o pimentão e cozinhe por alguns minutos.

  2. Despeje o tomate pelado e tempere com sal, páprica e cominho. Deixe o molho apurar em fogo baixo.

  3. Abra dois espaços no molho e quebre um ovo em cada um.

  4. Tampe a frigideira e cozinhe até que as claras estejam firmes, mas as gemas ainda moles.

Ovos turcos

A combinação de ovos poché com iogurte grego temperado pode parecer inusitada, mas resulta em um prato surpreendentemente cremoso e refrescante, conhecido como "çilbir" na Turquia.

Ingredientes:

  • 2 ovos

  • 1 pote de iogurte grego natural

  • 1 dente de alho pequeno amassado

  • 1 colher de sopa de manteiga ou azeite

  • Páprica e pimenta calabresa a gosto

  • Sal

Modo de preparo:

  1. Misture o iogurte com o alho amassado e uma pitada de sal. Espalhe a mistura no fundo de um prato.

  2. Prepare os ovos poché em água fervente com um pouco de vinagre.

  3. Em uma frigideira pequena, aqueça a manteiga com a páprica e a pimenta calabresa até borbulhar.

  4. Coloque os ovos poché sobre a cama de iogurte e regue com a manteiga temperada.

Ovos na nuvem

Ideal para surpreender, esta receita tem uma apresentação atraente e uma textura muito leve. As claras batidas em neve formam uma "nuvem" fofa que serve de base para a gema.

Ingredientes:

  • 2 ovos

  • Sal e pimenta a gosto

  • Queijo parmesão ralado (opcional)

Modo de preparo:

  1. Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel manteiga.

  2. Separe as claras das gemas com cuidado, mantendo as gemas inteiras.

  3. Bata as claras em neve até formar picos firmes. Se desejar, incorpore delicadamente o queijo ralado.

  4. Faça dois montinhos com as claras batidas na assadeira e crie uma cavidade no centro de cada um.

  5. Asse por cerca de 3 minutos, até as nuvens ficarem levemente douradas.

  6. Retire do forno, coloque uma gema em cada cavidade e asse por mais 3 minutos.

As informações desta reportagem não substituem a orientação de um profissional de nutrição. Consulte um especialista para recomendações personalizadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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