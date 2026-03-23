3 receitas fáceis com ovos para um café da manhã rico em proteína

Para quem busca uma opção de café da manhã nutritivo e que garanta saciedade, os ovos são uma escolha certeira. Ricos em proteínas — cada unidade contém, em média, 6g —, eles ajudam a começar o dia com mais energia. No entanto, o preparo se resume, muitas vezes, às versões cozida, frita ou mexida, o que pode tornar o cardápio repetitivo.

Sair da rotina é mais simples do que parece. Existem pratos saborosos e fáceis que transformam completamente a experiência de comer ovos. Com ingredientes comuns e poucos minutos na cozinha, é possível preparar refeições que impressionam tanto no sabor quanto na apresentação, ideais para variar a primeira refeição do dia.

Confira três receitas práticas para inovar no café da manhã:

Shakshuka

Este prato, popular no Oriente Médio e no Norte da África, consiste em ovos cozidos lentamente em um molho de tomates e pimentões. É uma refeição completa, cheia de sabor e perfeita para comer com pão.

Ingredientes:

2 ovos

1 lata de tomate pelado picado

1/2 pimentão em tiras

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Azeite, cominho, páprica e sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione o pimentão e cozinhe por alguns minutos. Despeje o tomate pelado e tempere com sal, páprica e cominho. Deixe o molho apurar em fogo baixo. Abra dois espaços no molho e quebre um ovo em cada um. Tampe a frigideira e cozinhe até que as claras estejam firmes, mas as gemas ainda moles.

Ovos turcos

A combinação de ovos poché com iogurte grego temperado pode parecer inusitada, mas resulta em um prato surpreendentemente cremoso e refrescante, conhecido como "çilbir" na Turquia.

Ingredientes:

2 ovos

1 pote de iogurte grego natural

1 dente de alho pequeno amassado

1 colher de sopa de manteiga ou azeite

Páprica e pimenta calabresa a gosto

Sal

Modo de preparo:

Misture o iogurte com o alho amassado e uma pitada de sal. Espalhe a mistura no fundo de um prato. Prepare os ovos poché em água fervente com um pouco de vinagre. Em uma frigideira pequena, aqueça a manteiga com a páprica e a pimenta calabresa até borbulhar. Coloque os ovos poché sobre a cama de iogurte e regue com a manteiga temperada.

Ovos na nuvem

Ideal para surpreender, esta receita tem uma apresentação atraente e uma textura muito leve. As claras batidas em neve formam uma "nuvem" fofa que serve de base para a gema.

Ingredientes:

2 ovos

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão ralado (opcional)

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel manteiga. Separe as claras das gemas com cuidado, mantendo as gemas inteiras. Bata as claras em neve até formar picos firmes. Se desejar, incorpore delicadamente o queijo ralado. Faça dois montinhos com as claras batidas na assadeira e crie uma cavidade no centro de cada um. Asse por cerca de 3 minutos, até as nuvens ficarem levemente douradas. Retire do forno, coloque uma gema em cada cavidade e asse por mais 3 minutos.

As informações desta reportagem não substituem a orientação de um profissional de nutrição. Consulte um especialista para recomendações personalizadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.