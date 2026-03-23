3 receitas fáceis com ovos para um café da manhã rico em proteína
Aprenda a preparar pratos deliciosos e saudáveis como ovos turcos e shakshuka para variar o cardápio e começar o dia com energia
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Para quem busca uma opção de café da manhã nutritivo e que garanta saciedade, os ovos são uma escolha certeira. Ricos em proteínas — cada unidade contém, em média, 6g —, eles ajudam a começar o dia com mais energia. No entanto, o preparo se resume, muitas vezes, às versões cozida, frita ou mexida, o que pode tornar o cardápio repetitivo.
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Sair da rotina é mais simples do que parece. Existem pratos saborosos e fáceis que transformam completamente a experiência de comer ovos. Com ingredientes comuns e poucos minutos na cozinha, é possível preparar refeições que impressionam tanto no sabor quanto na apresentação, ideais para variar a primeira refeição do dia.
Confira três receitas práticas para inovar no café da manhã:
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Shakshuka
Este prato, popular no Oriente Médio e no Norte da África, consiste em ovos cozidos lentamente em um molho de tomates e pimentões. É uma refeição completa, cheia de sabor e perfeita para comer com pão.
Ingredientes:
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2 ovos
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1 lata de tomate pelado picado
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1/2 pimentão em tiras
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1/2 cebola picada
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1 dente de alho picado
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Azeite, cominho, páprica e sal a gosto
Modo de preparo:
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Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione o pimentão e cozinhe por alguns minutos.
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Despeje o tomate pelado e tempere com sal, páprica e cominho. Deixe o molho apurar em fogo baixo.
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Abra dois espaços no molho e quebre um ovo em cada um.
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Tampe a frigideira e cozinhe até que as claras estejam firmes, mas as gemas ainda moles.
Ovos turcos
A combinação de ovos poché com iogurte grego temperado pode parecer inusitada, mas resulta em um prato surpreendentemente cremoso e refrescante, conhecido como "çilbir" na Turquia.
Ingredientes:
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2 ovos
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1 pote de iogurte grego natural
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1 dente de alho pequeno amassado
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1 colher de sopa de manteiga ou azeite
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Páprica e pimenta calabresa a gosto
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Sal
Modo de preparo:
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Misture o iogurte com o alho amassado e uma pitada de sal. Espalhe a mistura no fundo de um prato.
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Prepare os ovos poché em água fervente com um pouco de vinagre.
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Em uma frigideira pequena, aqueça a manteiga com a páprica e a pimenta calabresa até borbulhar.
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Coloque os ovos poché sobre a cama de iogurte e regue com a manteiga temperada.
Ovos na nuvem
Ideal para surpreender, esta receita tem uma apresentação atraente e uma textura muito leve. As claras batidas em neve formam uma "nuvem" fofa que serve de base para a gema.
Ingredientes:
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2 ovos
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Sal e pimenta a gosto
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Queijo parmesão ralado (opcional)
Modo de preparo:
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Preaqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel manteiga.
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Separe as claras das gemas com cuidado, mantendo as gemas inteiras.
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Bata as claras em neve até formar picos firmes. Se desejar, incorpore delicadamente o queijo ralado.
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Faça dois montinhos com as claras batidas na assadeira e crie uma cavidade no centro de cada um.
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Asse por cerca de 3 minutos, até as nuvens ficarem levemente douradas.
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Retire do forno, coloque uma gema em cada cavidade e asse por mais 3 minutos.
As informações desta reportagem não substituem a orientação de um profissional de nutrição. Consulte um especialista para recomendações personalizadas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.