Dia Mundial do Tiramisù: 15 lugares para comer o doce italiano em BH
Neste sábado (21/3), celebramos o sucesso da união do cacau, café, biscoito e queijo mascarpone
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Muito comum em casas de cozinha italiana, o tiramisù vem ganhando diferentes versões em BH. Neste dia (21/3) que celebra essa sobremesa tão amada, você descobre onde comer o tradicional tiramisù e outras releituras desse clássico na capital mineira. Confira:
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Mole Antonelliana
A tradicional confeitaria italiana com unidades no Centro da cidade e na Região da Savassi é referência quando o assunto é tiramisù. Lá, a sobremesa é servida em forma de torta, com pão de ló umedecido em licor de café, creme de mascarpone e cacau em pó (R$ 223, com 6 fatias). A fatia individual sai a R$ 39.
Barolio
O Barolio, restaurante e pizzaria, com unidades na Região da Savassi, no Vila da Serra, em Nova Lima, e no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de BH, também serve essa sobremesa italiana. O preço é R$ 39,99.
Okinaki
No Okinaki, bar asiático no Lourdes, bairro na Região Centro-Sul de BH, o tiramisù ganha toque oriental com o matcha (no lugar do cacau em pó). O prato é vendido por R$ 29.
Balcão Savassi
O recém-inaugurado Balcão Savassi serve o tiramisù de um jeitinho mineiro: dentro do copo lagoinha, vendido por R$ 20.
Est! Est! Est!
O restaurante italiano Est! Est! Est!, localizado no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, também serve a versão tradicional do doce. O tiramisù sai por R$ 32.
Gastrô Hub
No Gastrô Hub, casa que une diversas culinárias, o tiramisú é um dos atrativos do cardápio. A versão clássica custa R$ 40 no restaurante no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira.
Gero
O clássico doce italiano também é disponibilizado no menu do Gero, restaurante que fica dentro do hotel Fasano, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. A sobremesa custa R$ 49.
Pastaio
Focado em massas frescas e gastronomia italiana, o Pastaio, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira, serve seu tiramisù por R$ 37.
Nino Cucina
Na casa italiana no Lourdes, região Centro-Sul de BH, Nino Cucina, o tiramisù é vendido a R$ 46. Lá, a sobremesa leva, além de biscoito, café e creme de mascarpone, ganache de chocolate.
Anella
Com décadas de tradição, o Anella, localizado na Região da Pampulha,
serve seu tiramisù (R$34) feito com biscoitos de champanhe embebidos em vinho Marsala com creme à base de mascarpone e cacau em pó.
Nonna Carmela
Outro restaurante italiano que reforça a fama do tiramisù é o Nonna Carmela, no Lourdes, Região Centro-Sul da capital. A sobremesa custa R$ 53.
Ninita
O restaurante Ninita, do chef Leo Paixão, aposta em uma versão mineira da sobremesa. O tiramisù da casa no Lourdes, região Centro-Sul de BH, é de bombocado com creme de queijo Canastra e chocolate (R$ 49).
Domenico
O restaurante italiano e pizzaria Domenico serve a versão tradicional do tiramisú por R$ 44. A casa está na região da Savassi.
Cantina Piacenza
No também italiano Cantina Piacenza, no Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, a tradição fala mais alto quando o assunto é tiramisù. Lá, o doce é servido em sua forma original e custa R$ 41.
Ninetto Trattoria
Localizado no BH Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, o Ninetto também aposta na venda do tiramisù. O preparo é clássico e vendido por R$38.
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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima