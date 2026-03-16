BH na China: veja a comitiva que representa a capital em feira gastronômica
Entre os dias 20 e 30 deste mês, personalidades e restaurantes de BH farão parte da 3ª edição da "International Cities of Gastronomy 2026", realizada em Macau
compartilheSIGA
Pelo segundo ano consecutivo, Belo Horizonte será um dos destaques da “International Cities of Gastronomy”, feira que acontece em Macau, na China, e reúne municípios que contam com o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, concedido pela Unesco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre os dias 20 e 30 de março, a cidade vai levar três restaurantes, dois chefs e duas marcas para a feira em Macau. Confira abaixo as pessoas convidadas pela Belotur para representar a cidade e o estado de Minas Gerais. Aproveitamos ainda para dar um spoiler e te dizer quais itens eles vão levar ou preparar do outro lado do mundo. Confira:
Leia Mais
Clássico da capital
O Café Palhares, um dos estabelecimentos mais emblemáticos da cidade, tem quase 90 anos e é reconhecido, sobretudo, pelo KAOL – prato com linguiça, arroz, molho, farofa, couve e torresmo. Na China, no entanto, o restaurante, comandado por André Palhares, não servirá essa combinação de sucesso.
“Não vamos preparar o KAOL na China por questão de logística de insumos e também por conta do modelo da feira, que é mais pensado em pratos menores e petiscos”, explica André.
Atrelando essas questões à história da casa e às tradições de Belo Horizonte, ele desenvolveu pratos que prometem transportar o público da feira para o endereço na Rua dos Tupinambás, no Centro da capital mineira. O primeiro deles é uma prexeca suína (feita com a massa da linguiça), servida com conserva de cebola e molho de goiaba agridoce. “Pensamos nela para levarmos a linguiça e para representar as estufas de BH”.
Outro petisco será um sanduíche de pernil ao molho de vinho, e, para a sobremesa, o escolhido foi o pudim, que já é um clássico do Café Palhares.
“A gente espera que seja uma experiência muito rica. O privilégio de trocar experiências com restaurantes do mundo inteiro não tem preço”, completa André, que se diz animado para mostrar a tanta gente o quão gostosa é a nossa culinária.
Comida de Reinado
Um dos pratos mais marcantes do Roça Grande, restaurante da chef Mariana Gontijo, também será levado a Macau. Ela será responsável, ao lado do chef Yves Saliba, do Odoyá, Per Lui e Pastaio, pela cozinha show, durante a qual a dupla apresentará e preparará o prato denominado “Comida de Reinado”, que combina tutu de feijão, macarrão, carne de panela, arroz e maionese.
Segundo Mariana, essa mistura estabelece um diálogo direto com o tema da feira neste ano, que é “Fusão Criativa”.
“Vou levar este prato que representa a fusão dos povos indígenas, negros e dos europeus – sobretudo portugueses”.
Como resultado disso, ela diz esperar uma reflexão sobre o quão rica e profunda nossa cultura alimentar é. Mariana ainda propõe refletir sobre o que conhecemos ou destacamos como fusão na gastronomia. “É só quando é contemporânea?”.
A chef também chama a atenção para a honra e o orgulho que sente em partir para a China com essa missão. “Além de muito honrada e emocionada com o convite, me sinto com uma grande responsabilidade. Estou representando séculos de história da cultura alimentar”, diz, fazendo referência ao prato, rico em sabor e valor cultural, que tem raízes nas festas populares do interior do estado.
Coisa nossa
Quem também vai marcar presença na feira internacional é a Mercearia Matula. Daniela Fernandes, idealizadora da marca, conta que vai levar para a China “uma Minas Gerais que se expressa por meio da comida, da memória e das histórias que os alimentos carregam”. A goiabada da Zélia e o café especial do Teresa Café são exemplos de itens que serão comercializados pela Matula.
“São produtos que representam muito bem a força da produção artesanal mineira e a relação afetiva que temos com a comida. A ideia é apresentar uma Minas que valoriza seus ingredientes, seus produtores e seus modos de fazer”, explica Daniela.
A diversidade de olhares e repertórios de cada representante de BH na comitiva é também algo que ela destaca. “Cada um leva um pedaço dessa história. A cozinha, os ingredientes, os saberes tradicionais e também as narrativas que ajudam a contar quem somos”.
Foco no feijão
Outro restaurante que vai representar BH na “International Cities of Gastronomy 2026” é o Feijão, localizado no Centro da cidade. Assim como o nome do próprio estabelecimento, o menu levado para Macau é pensado para homenagear o feijão, tão apreciado não só pelos mineiros, mas também pelos brasileiros em geral.
Por isso, duas das formas mais populares de preparo do ingrediente serão servidas na feira. O clássico feijão tropeiro é a primeira delas, seguido de um caldinho de feijoada. “Essa foi uma forma de levar o sabor da nossa feijoada, que foi premiada como a melhor de BH pelo Prêmio Cumbucca no ano passado, em uma porção menor”, explica a responsável pela casa, Fernanda Abdallah.
A casa ainda vai preparar pão com linguiça artesanal (produzida por eles), uma sobremesa com goiabada e queijo e café coado. Todos os itens desse menu sintetizam a proposta do Feijão e o que Fernanda quer levar para Macau. “Queremos apresentar ao público a BH que vivemos e que já servimos normalmente. Queremos que o mundo todo conheça a rotina alimentar do belo-horizontino, a comida do dia a dia dele”.
Queijo com goiabada
A Julieta Biscoito, marca artesanal que uniu o salgado do queijo ao doce da goiabada em um biscoito, também vai representar nosso estado na China. Fundada por Ana Laura Faria, que resgatou a receita especial de memórias da infância, a marca conta hoje com outros sabores de biscoito, como o de queijo com recheio de chutney de cebola.
"A minha vontade é encher a mala inteira, mas a ideia é levar uma boa seleção, aqueles biscoitos que carregam mais fortemente o sabor da nossa terra. Quero que cada mordida conte um pedacinho de Minas", adianta Ana Laura, que ainda espera conquistar o público internacional com sabor e com amor. "Acho que o pessoal de Macau e de outros cantos do mundo vai perceber que ali dentro tem mais do que um biscoito, tem história, tem afeto e tem Minas abraçando quem prova".
Minas e Ásia
O Bar Pirex, no Centro de BH, também foi convidado para representar a cidade na China. A casa, focada em produtos de estufa e que reflete a identidade da capital mineira, vai levar grandes clássicos da nossa cozinha para o país asiático. Segundo Isabela Rocha, chef do bar, itens como pão de queijo, moela, torresmo, bolovo, mate com limão, doce de leite e farofa estarão entre os do menu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Nosso cardápio busca apresentar Belo Horizonte e Minas Gerais ao mundo, trazendo os sabores que fazem parte da nossa cultura e da nossa cozinha. Ao mesmo tempo, incorporamos um toque asiático, criando uma ponte entre as duas culturas. A ideia é que as pessoas possam conhecer nossos ingredientes e preparos tradicionais, mas de uma forma familiar ao paladar internacional", explica.