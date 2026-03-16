BH na China: veja a comitiva que representa a capital em feira gastronômica

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Pelo segundo ano consecutivo, Belo Horizonte será um dos destaques da “International Cities of Gastronomy”, feira que acontece em Macau, na China, e reúne municípios que contam com o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, concedido pela Unesco.

Entre os dias 20 e 30 de março, a cidade vai levar três restaurantes, dois chefs e duas marcas para a feira em Macau. Confira abaixo as pessoas convidadas pela Belotur para representar a cidade e o estado de Minas Gerais. Aproveitamos ainda para dar um spoiler e te dizer quais itens eles vão levar ou preparar do outro lado do mundo. Confira:

Clássico da capital

Pudim do Café Palhares será levado para Macau Café Palhares/Divulgação

O Café Palhares, um dos estabelecimentos mais emblemáticos da cidade, tem quase 90 anos e é reconhecido, sobretudo, pelo KAOL – prato com linguiça, arroz, molho, farofa, couve e torresmo. Na China, no entanto, o restaurante, comandado por André Palhares, não servirá essa combinação de sucesso.

“Não vamos preparar o KAOL na China por questão de logística de insumos e também por conta do modelo da feira, que é mais pensado em pratos menores e petiscos”, explica André.

Atrelando essas questões à história da casa e às tradições de Belo Horizonte, ele desenvolveu pratos que prometem transportar o público da feira para o endereço na Rua dos Tupinambás, no Centro da capital mineira. O primeiro deles é uma prexeca suína (feita com a massa da linguiça), servida com conserva de cebola e molho de goiaba agridoce. “Pensamos nela para levarmos a linguiça e para representar as estufas de BH”.

Outro petisco será um sanduíche de pernil ao molho de vinho, e, para a sobremesa, o escolhido foi o pudim, que já é um clássico do Café Palhares.

“A gente espera que seja uma experiência muito rica. O privilégio de trocar experiências com restaurantes do mundo inteiro não tem preço”, completa André, que se diz animado para mostrar a tanta gente o quão gostosa é a nossa culinária.

Comida de Reinado

Um dos pratos mais marcantes do Roça Grande, restaurante da chef Mariana Gontijo, também será levado a Macau. Ela será responsável, ao lado do chef Yves Saliba, do Odoyá, Per Lui e Pastaio, pela cozinha show, durante a qual a dupla apresentará e preparará o prato denominado “Comida de Reinado”, que combina tutu de feijão, macarrão, carne de panela, arroz e maionese.

Segundo Mariana, essa mistura estabelece um diálogo direto com o tema da feira neste ano, que é “Fusão Criativa”.

“Vou levar este prato que representa a fusão dos povos indígenas, negros e dos europeus – sobretudo portugueses”.

Comida de Reinado é um clássico no restaurante Roça Grande, da chef Mariana Gontijo Nereu Jr/Divulgação

Como resultado disso, ela diz esperar uma reflexão sobre o quão rica e profunda nossa cultura alimentar é. Mariana ainda propõe refletir sobre o que conhecemos ou destacamos como fusão na gastronomia. “É só quando é contemporânea?”.

A chef também chama a atenção para a honra e o orgulho que sente em partir para a China com essa missão. “Além de muito honrada e emocionada com o convite, me sinto com uma grande responsabilidade. Estou representando séculos de história da cultura alimentar”, diz, fazendo referência ao prato, rico em sabor e valor cultural, que tem raízes nas festas populares do interior do estado.

Coisa nossa

Quem também vai marcar presença na feira internacional é a Mercearia Matula. Daniela Fernandes, idealizadora da marca, conta que vai levar para a China “uma Minas Gerais que se expressa por meio da comida, da memória e das histórias que os alimentos carregam”. A goiabada da Zélia e o café especial do Teresa Café são exemplos de itens que serão comercializados pela Matula.

“São produtos que representam muito bem a força da produção artesanal mineira e a relação afetiva que temos com a comida. A ideia é apresentar uma Minas que valoriza seus ingredientes, seus produtores e seus modos de fazer”, explica Daniela.

A diversidade de olhares e repertórios de cada representante de BH na comitiva é também algo que ela destaca. “Cada um leva um pedaço dessa história. A cozinha, os ingredientes, os saberes tradicionais e também as narrativas que ajudam a contar quem somos”.

Foco no feijão

Outro restaurante que vai representar BH na “International Cities of Gastronomy 2026” é o Feijão, localizado no Centro da cidade. Assim como o nome do próprio estabelecimento, o menu levado para Macau é pensado para homenagear o feijão, tão apreciado não só pelos mineiros, mas também pelos brasileiros em geral.

Por isso, duas das formas mais populares de preparo do ingrediente serão servidas na feira. O clássico feijão tropeiro é a primeira delas, seguido de um caldinho de feijoada. “Essa foi uma forma de levar o sabor da nossa feijoada, que foi premiada como a melhor de BH pelo Prêmio Cumbucca no ano passado, em uma porção menor”, explica a responsável pela casa, Fernanda Abdallah.

O sanduíche servido pelo Feijão Restaurante na China será recheado com linguiça artesanal Val G. Dias/Divulgação

A casa ainda vai preparar pão com linguiça artesanal (produzida por eles), uma sobremesa com goiabada e queijo e café coado. Todos os itens desse menu sintetizam a proposta do Feijão e o que Fernanda quer levar para Macau. “Queremos apresentar ao público a BH que vivemos e que já servimos normalmente. Queremos que o mundo todo conheça a rotina alimentar do belo-horizontino, a comida do dia a dia dele”.

Queijo com goiabada

A Julieta Biscoito, marca artesanal que uniu o salgado do queijo ao doce da goiabada em um biscoito, também vai representar nosso estado na China. Fundada por Ana Laura Faria, que resgatou a receita especial de memórias da infância, a marca conta hoje com outros sabores de biscoito, como o de queijo com recheio de chutney de cebola.

"A minha vontade é encher a mala inteira, mas a ideia é levar uma boa seleção, aqueles biscoitos que carregam mais fortemente o sabor da nossa terra. Quero que cada mordida conte um pedacinho de Minas", adianta Ana Laura, que ainda espera conquistar o público internacional com sabor e com amor. "Acho que o pessoal de Macau e de outros cantos do mundo vai perceber que ali dentro tem mais do que um biscoito, tem história, tem afeto e tem Minas abraçando quem prova".

Minas e Ásia

O Bar Pirex, no Centro de BH, também foi convidado para representar a cidade na China. A casa, focada em produtos de estufa e que reflete a identidade da capital mineira, vai levar grandes clássicos da nossa cozinha para o país asiático. Segundo Isabela Rocha, chef do bar, itens como pão de queijo, moela, torresmo, bolovo, mate com limão, doce de leite e farofa estarão entre os do menu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Nosso cardápio busca apresentar Belo Horizonte e Minas Gerais ao mundo, trazendo os sabores que fazem parte da nossa cultura e da nossa cozinha. Ao mesmo tempo, incorporamos um toque asiático, criando uma ponte entre as duas culturas. A ideia é que as pessoas possam conhecer nossos ingredientes e preparos tradicionais, mas de uma forma familiar ao paladar internacional", explica.