BH: Festival do Arroz coloca o grão em espaço de protagonismo

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O arroz é um elemento crucial na vida dos brasileiros. Apesar disso, não costumamos colocá-lo em lugar de protagonismo, mas sim ocupando espaço do acompanhamento. Miriam Cerutti, idealizadora do Festival do Arroz, propõe justamente a valorização deste grão tão amado por nós por meio de um circuito gastronômico.

A segunda edição do Festival do Arroz vai reunir 18 estabelecimentos espalhados por Belo Horizonte. Cada um tem a missão de criar um prato com arroz como ingrediente principal, além de uma sobremesa com queijo. As criações serão vendidas entre os dias 12 e 22 de março.

Público tem voz

Ao longo dos dias do festival, os clientes que degustarem os pratos poderão dar notas para as criações em três categorias: sabor, apresentação e criatividade. A cada vez que uma pessoa experimentar um prato, ela vai ganhar uma cédula em que preenche as categorias com notas de 5 a 10.

No fim do circuito, cada restaurante terá sua nota média calculada, somando a avaliação do público (que equivale a 70% da nota) e com a avaliação do júri técnico (que equivale a 30% da nota final). Assim, serão eleitos os três melhores pratos (o melhor de cada categoria) e as três melhores sobremesas (sendo que nesse caso as categorias são englobadas em um mesmo ranking, sem divisão).

Miriam explica que essa forma de anunciar os vencedores é uma das grandes novidades desta edição. “Na última vez, tivemos muitos empates entre os pratos, por isso optamos por eleger apenas o melhor em cada uma das categorias”.

A idealizadora completa dizendo que o foco da sobremesa também foi uma mudança significativa. Na primeira edição, o doce era elaborado com goiaba e, dessa vez, o foco é o queijo.

Festa

No dia 28 de março será realizada a festa que anuncia os grandes vencedores. O evento vai acontecer na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, região Leste de BH. Neste dia, os restaurantes participantes vão comercializar os pratos criados para o circuito.

Casas e pratos participantes:





Bar du Pedro (@bardupedro)

Rua Quimberlita, 246, Santa Tereza

De quarta a sexta, das 16h às 0h

Sábado, das 11h às 0h

Domingo, das 11h às 22h

Prato: “Baião raiz do sertão”, arroz e feijão perfeitamente temperados, envolvidos com queijo coalho, paio, linguiça e bacon dourados. Finalizado com banana-da-terra caramelizada, couve fresca salteada e torresmo crocante.

Sobremesa: “Delícia da roça”, camadas de doce de leite e goiabada, finalizadas com castanhas caramelizadas crocantes.

Bar e Museu Clube da Esquina (@bardomuseuclubedaesquina)

Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza

De terça a sexta, das 18h à 1h

Sábado, das 12h à 1h

Domingo, das 12h às 18h

Prato: arroz cremoso preparado no leite de coco, salteado com pimentões amarelos e vermelhos, tomate e cebola, finalizado com coentro fresco e um toque de limão, sal e pimenta. O prato recebe tomates-cereja confitados. Acompanha filé de tilápia e brócolis brócolis grelhados.

Sobremesa: torta de doce de leite com caramelo salgado e tuile de limão.

Botequim de Lourdes (@botequimdelourdes)

Rua Curitiba, 2039, Lourdes

De terça a sexta, das 17h às 23h30

Sábado e domingo, das 12h às 23h30

Prato: “Arroz de Cavalgada”, arroz, linguiça de pernil, copa lombo em cubos pequenos, contra-filé em cubos, bacon em cubos, tomate, cebola e temperos.

Sobremesa: sorvete Caseiro de Queijo.

O Cais Lab criou bolinhos criativos e inusitados tendo o arroz como base Ana Carolina Pereira/Divulgação

Cais Lab (@cais_lab)

Rua Divinópolis, 215, Santa Tereza

De quarta a sexta, das 18h às 23h

Sábado e domingo, das 11h às 23h

Prato: “Arroz, pequi e porco”, bolinho de arroz frito, carne de porco serenada, geleia de pequi, furikake de banana e camarão.

Sobremesa: “Bolo de puba”, caramelo de queijo e queijo canastra.

Carimbó Santa Tereza (@carimbo_frutas_nativas)

Rua Dores do Indaiá, 93, Santa Tereza

De quarta a sexta, das 12h às 23h

Domingo, das 11h às 20h

Prato: bolinho de arroz temperado com açafrão, crocante por fora e macio por dentro, recheado com ragu de linguiça de pato e ora-pro-nóbis. Acompanha redução de tucupi agridoce e levemente picante.

Sobremesa: pudim de queijo canastra com calda de goiabada defumada.

Com Amor Nani (@comamornani)

Avenida Augusto de Lima, 233, Loja 42, Ed. Maleta, Centro

De terça a domingo, das 11h às 16h

Quarta e sábado, das 18h às 22h

Prato: “Risoto sujo”, arroz arbóreo, carne cozida e desfiada, bacon, cheiro verde, tomate, cebola preparados em um delicioso fundo de carne.

Sobremesa: “Tiramissu”, com cream-cheese, café e chocolate.

Dasos (@dasosrestaurante)

Rua Ponte Nova, 317, Colégio Batista

Todos os dias, das 11h às 15h e das 17h às 0h

Prato: “Arroz Rancheiro” - com arroz branco, brócolis, alho-poró, tomate, palmito, queijo coalho, frango, linguiça caseira de pernil e coração assados na brasa.

Sobremesa: “João e Maria”, com goiabada cascão cremosa flambada na cachaça e sorvete de queijo com farofa de parmesão.

Dona Ninguém (@dona.ninguem)

Rua Hermílio Alves, 142, Santa Tereza

De quinta a sábado, das 17h às 0h

Domingo, das 12h às 18h

Prato: “Cebola com melaço de romã e coalhada”, pão de cebola recheado com arroz, especiarias e melaço de romã, servido com iogurte caseiro.

Sobremesa: Pera assada e caramelizada, com creme de queijo, molho de jabuticaba defumada e mussarela crocante.

Feitiço de Santa Tereza (@feiticodesantatereza)

Rua Paraisópolis, 855, Santa Tereza

Quarta e dom, das 11h às 16h

De quinta a sábado, das 17h à 1h

Prato: “Sereia de Santa Tereza”, arroz de siri preparado com temperos especiais da casa, refogado com cebola roxa, pimentão vermelho e amarelo, pimenta dedo de moça, finalizado com leite de coco, coentro fresco, salsinha, servido com farofa crocante da casa.

Quintal do Durval (@quintaldodurval)

Rua Tenente Durval, 173, Santa Tereza

De terça a sexta, das 18h às 0h

Sábado, das 11h às 0h

Domingo, das 11h às 22h

Prato: “Arroz quintal do mar”, arroz agulhinha, camarões grelhados, leite de coco e ervas.

Sobremesa: “Quintal: Trilogia de minas”, tartelete recheada com banana caramelizada, coulis de goiaba e sorvete de queijo.

Prato do Quintal do Durval leva camarões Luiz Carlos Rezende/Divulgação

Restaurante da Bia (@restaurantedabiabh)

Rua Cristina Maria Assis, 353, Califórnia

De segunda a sexta, das 11h às 15h (em dias de eventos na Arena MRV, das 11h até 2h após os jogos)

Prato: “Arroz de Forno da Vovó e da mamãe”, arroz feito com molho de tomate, bacon, linguiça calabresa, maçã de peito desfiada, pimentão, milho, azeitona e queijo.

Sobremesa: banana caramelizada com canela e cubos de queijo.

Restaurante Libra (@librarestaurante)

Avenida Augusto de Lima, 253, Loja 37/38, Centro

Todos os dias, das 11h às 15h

Prato: “Arroz de Forno da Vovó Zélia”, arroz de forno com pernil assado ao molho de ervas.

Sobremesa: “Princesa do Oeste de Minas”, união que harmoniza o doce da goiaba com creme de leite e queijo.

Sheridan (@sheridanrestaurante)

Rua Mármore, 588, Santa Tereza

Todos os dias, das 11h às 15h

Prato: “Moqueca mineira”, arroz branco soltinho aromatizado ao alho. Moqueca de frango preparada com pimentões frescos, e cozida lentamente. Farofa de milho com cebola dourada, banana caramelizada, noz-pecã e ovo pochê de gema cremosa.

Sobremesa: “Doce Man Celi”, pudim artesanal de queijo minas servido com ganache de doce de leite com leite de coco, finalizado com raspas de requeijão e tuile crocante de parmesão.

Sobrado (@sobradosante)

Rua Mármore, 450, Santa Tereza

Quarta e quinta, das 16h às 0h

Sexta, das 16h às 2h

Sábado, das 11h às 2h

Domingo, das 11h às 18h

Prato: “Fumo de Minas”, releitura do charuto com arroz, abóbora e carne seca.

Sobremesa: “Cadin”, bolinhas de queijo na calda de rapadura.

Tia Maluka (@tiamaluka.restaurante)

Rua Quimberlita, 20, Santa Tereza

Seg a sáb, das 7h30 às 16h

Prato: arroz com quatro carnes

Sobremesa: mousse de queijo com geleia de morango

Parada do Cardoso (@paradadocardoso)

Rua Dores do Indaiá, 409, Santa Tereza

Todos os dias, das 18h às 0h

Prato: “Pizza Capitão Cardoso”, arroz de fraldinha, bacon, pimenta do reino, tomate, louro, finalizando com cebolinha e pimenta rosa.

Sobremesa: “Pizza cheesecake”, pizza de cheesecake feita com creme à base de cream cheese e calda de frutas vermelhas.

Saliba´s Bar (@salibasbar)

Avenida do Contorno, 2170, Floresta

Quinta e sexta das 18h às 00h

Sábado de 12h às 00h

Prato: “Mjadra” - arroz soltinho e lentilhas, carne moída bem temperada, junto com bacon crocante, cebola lentamente caramelizada no azeite, dourada, doce e irresistível.

Sobremesa: “Queijadinha Cremosa com Goiabada”, mistura de queijo e coco com um toque de goiabada.

Ô Chefe (@ochefebh)

Rua Curitiba, 2154, Lourdes

De terça a sex, das 15h às 23h

Sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Prato: arroz de língua com vinagrete de pimenta biquinho, farofa cítrica de biju e quiabo grelhado.

Sobremesa: Sorvete caseiro de requeijão de raspa com coulis de goiabada cascão e cachaça.

