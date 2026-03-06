Festival do Japão em Minas chega à 13ª edição no próximo dia 13

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A 13ª edição do Festival do Japão em Minas será realizada entre os dias 13 e 15 de março de 2026, no Expominas, em Belo Horizonte. Consolidado no calendário oficial da cidade, o evento promete atrair milhares de visitantes com uma programação diversificada que celebra a cultura japonesa. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). O festival funcionará na sexta-feira, das 14h às 22h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 10h às 18h.

O evento ocupará três pavilhões do Expominas. Como em edições anteriores, um dos espaços será uma ampla Praça de Alimentação, enquanto os outros dois abrigarão estandes comerciais, exposições culturais e palcos para apresentações artísticas.

Nihon Teien, arte milenar e cultura pop

O tema central desta edição é "Nihon Teien: Jardins Meditativos e Contemplativos", que convida o público a uma imersão na beleza e tranquilidade dos tradicionais jardins japoneses. Além da temática principal, o festival destaca a arte milenar do urushi, uma técnica de laqueação japonesa que produz peças de grande beleza e durabilidade, com oficinas e demonstrações ao vivo.

A cultura pop também tem espaço garantido, com exposições de animes e mangás, concursos de cosplay e a presença de artistas e dubladores conhecidos do público. É uma oportunidade para fãs de todas as idades celebrarem suas paixões e conhecerem mais sobre a produção contemporânea do Japão.

Sabores do Japão

A Praça de Alimentação é um dos grandes atrativos do festival, reunindo dezenas de restaurantes e chefs que oferecem um cardápio variado da culinária japonesa. Os visitantes poderão saborear pratos clássicos como sushi, sashimi, tempura e ramen, além de doces tradicionais e outras especialidades regionais do Japão.

