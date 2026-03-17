Já pensou em comer água-viva? Em BH, isso é possível

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Até pouco tempo, praticamente não se falava sobre água-viva na gastronomia, ao menos em Belo Horizonte. É muito provável inclusive que você, leitor, nunca tenha experimentado essa iguaria do mar. A boa notícia é que restaurantes japoneses em BH estão investindo nesse produto que apresenta sabor e textura únicos. Nessas casas, a água-viva é servida em conserva, recheando gunkans (peça de formato oval com base de arroz e envolta em alga nori).

No Kanpai, restaurante com unidades no Sion e no Lourdes, ambas na Região Centro-Sul da capital mineira, a água-viva aparece em meio a diversos ingredientes inusitados e intrigantes, como as ovas de ouriço-do-mar.

Essas peças são oferecidas dentro do Rodízio Izanai (R$ 269 por pessoa), que é servido todos os dias, a partir das 18h na unidade de Lourdes do Kanpai. Em meio a tantas iguarias, é inegável que a água-viva se destaca pela curiosidade, afinal, estamos acostumados a manter distância desses invertebrados que resultam, muitas vezes, em queimaduras.

Adair Silva, chef da casa, explica que a água-viva usada na gastronomia não causa queimaduras e nem é prejudicial à nossa saúde. “Essa água-viva vem em conserva, tem um toque de gergelim e de pimenta no fundo”, explica.

O chef conta que, apesar dessa iguaria ser novidade no Kanpai, ele já tem contato com ela há mais de 20 anos. “Quem gosta de peixe cru e de comida japonesa vai adorar”, destaca, chamando atenção para o sabor suave e textura única do produto.

Produto singular

A textura da água-viva em conserva, aliás, é algo a se ressaltar. Diferentemente do que pode parecer por fotos, ela não é completamente gelatinosa, apresenta também uma certa firmeza na mordida.

A iguaria que é usada no Kanpai é importada da China por um fornecedor de São Paulo. Segundo Adair, todas essas informações são repassadas para os clientes, que chegam curiosos em busca da iguaria. “Ela está sendo um sucesso. Ficamos um pouco apreensivos ao lançar, mas a reação do público está sendo sensacional”.

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E tem mais…

O Udon, restaurante que conta com duas unidades (uma no Belvedere e outra no Lourdes, ambas na Região Centro-Sul de BH) é outra casa que aposta na iguaria. Lá, a água-viva também compõe uma dupla de gunkans (R$ 36).

