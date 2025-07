A quilo, rodízio e à la carte: japonês em BH agrada todos os gostos

Fundado em janeiro de 2002 pelos sócios Guilherme Vilela Rabelo e Helenice Busch Tavares, o já tradicional Tatame é especializado em comida japonesa. O restaurante fica no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e trabalha com serviços de self-service, rodízio e à la carte. “Éramos dois bancários que sonhávamos em montar um negócio próprio, não necessariamente um restaurante, mas aconteceu”, lembra Guilherme.

Os sócios entraram no ramo gastronômico em 1994, começando com um pequeno delivery de comida chinesa. “O negócio foi crescendo e acabou se transformando em um restaurante de sucesso na Região Centro-Sul. Portanto, o Tatame foi o nosso terceiro empreendimento e já nasceu de casa cheia, ou seja, sucesso desde a sua inauguração”, orgulha-se Guilherme.

O empresário ressalta que, primeiramente, os dois entraram no ramo como clientes. “Sempre frequentamos restaurantes, mas o envolvimento profissional com a gastronomia aconteceu mesmo a partir da criação do primeiro empreendimento. Já atuávamos no segmento de restaurantes desde 1994, quando percebemos a demanda pela culinária japonesa. No início dos anos 2000, decidimos entrar nessa onda.”

A origem do nome

Guilherme revela que o nome Tatame surgiu por causa do espaço onde atletas de artes marciais lutam. É também o nome de uma pequena sala, ou seja, um tipo de reservado que havia em alguns restaurantes japoneses.

Além dos sashimis de salmão e atum, os destaques são o roll maçaricado de camarão e salmão, o ceviche de dourado do mar e o salmão ao molho de maracujá Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O sócio do Tatame revela que a diversificação e renovação do cardápio se deveu, principalmente, aos sushimen que estiveram à frente do restaurante ao longo desses anos. “Somos imensamente gratos a todos eles”, reconhece.

Sobre o conceito, o Guilherme explica que a casa funciona a partir de um bufê self-service a quilo, com opções de rodízio e à la carte. “A casa oferece dezenas de opções da culinária japonesa e também opções quentes. Durante o almoço, de terça a quinta feira, trabalhamos com os pratos executivos econômicos. Nos demais horários, prevalece o self-service. Temos também o nosso serviço delivery, pelo Ifood ou WhatsApp."

O cardápio atual foi elaborado pela chef Bárbara Busch, em colaboração com os sushimen Edimar Jardim, Baiano e André Rezende.



Preço mais acessível

“A ideia é levar ao cliente a mesma qualidade de um restaurante japonês tradicional, a um preço mais acessível, com a praticidade do sistema self-service. O ambiente é descontraído, familiar e frequentado por gente de todas as idades”, pontua o empresário.

O Tatame foi o terceiro empreendimento no ramo gastronômico de Guilherme Vilela Rabelo com Helenice Busch Tavares Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Além dos sashimis de salmão e atum, Guilherme sugere o roll maçaricado de camarão e salmão, o ceviche de dourado do mar e o salmão ao molho de maracujá, entre outros. “Atualmente, o prato mais procurado é o atum selado ao molho de ervas", destaca.

O rodízio individual custa R$ 147 e o de casal, R$ 265. Sobre as bebidas, ele explica. "Não temos exatamente uma carta de drinques, mas algumas opções interessantes, como a Caipi-sakê de morango a R$ 29,95 e caipi-absolute de kiwi a R$ 37,85. Ambos são os mais procurados.”

Os sócios já avaliaram algumas propostas de ampliação do negócio, mas o receio de perder a qualidade os manteve somente à frente do Tatame. “Entendemos que um restaurante se mantém a partir da repetição diária do seu padrão de qualidade. Basicamente, levar comida boa ao cliente todos os dias. Sem dúvida, o maior desafio nos dias de hoje é contratar e manter a equipe de colaboradores unida, treinada e focada em atender o cliente, diz.

Guilherme se orgulha de ver que o Tatame conquistou muitos clientes assíduos ao longo dos anos e ressalta que está sempre recebendo gente nova. O dia de maior movimento é a sexta-feira.

Serviço



Restaurante Tatame (@restaurantetatame)

Rua Grão Mogol, 872, Sion

Aberto de terça a sexta-feira, das 12h às 14h30; sábados, domingos e feriados, das 12h às 15h; de terça a sábado, das 18h às 22h40 e domingos das 18h às 21h30