Confeitaria de BH preserva receitas trazidas por italiano do Piemonte

Quando se fala em doces, não há como negar que a confeitaria italiana é tão forte quanto a mineira, mas é preciso destacar que elas não têm muitas semelhanças. A Mole Antonelliana, que preserva receitas tradicionais da região do Piemonte, é prova viva disso.



A casa foi fundada em 1976, mesmo ano em que a Fiat se instalou em Minas. Aliás, o fundador, Claudio Gontero, chegou à capital mineira justamente para trabalhar na empresa em Betim, Região Metropolitana de BH.



Depois de cerca de 30 anos à frente do negócio, ele o vendeu para a atual proprietária, Lorena Cozac. “Já tinha uma história com a Mole Antonelliana. Fazia os chocolates para vender para o antigo dono e sempre comia os doces em celebrações na casa do meu avô, que era italiano”, explica.

A torta Saint Honoré, feita com camadas de massa folhada recheadas com creme de chocolate, cobertura de chantili, folhas de chocolate e bombinhas de baunilha caramelizadas, é o xodó da casa Mole Antonelliana/Divulgação



Lorena não abre mão da tradição dos doces italianos e segue receitas que aprendeu em um treinamento com Claudio. “A essência é a mesma, mas implementei algumas coisas, como a parte dos chocolates e sobremesas como o tiramisu.”



O xodó da casa, a torta Saint Honoré, feita com camadas de massa folhada recheadas com creme de chocolate, cobertura de chantili, folhas de chocolate e bombinhas de baunilha caramelizadas (R$ 200 a unidade com seis fatias) é mantido por Lorena. Segundo ela, o público é mais tradicional e busca justamente o que é mais clássico.

Paladar diferente



Lorena observa uma dificuldade de atingir mais gente por conta da diferença da doçaria italiana em relação à brasileira, que é muito baseada no leite condensado e em um nível elevado de açúcar. “A confeitaria italiana é à base de creme, chantili, não usa leite condensado.”



A loja vende brigadeiro, chocolate e outros itens, como salgados, para atender uma demanda do público. “Mas, na parte da confeitaria, não abro mão da essência italiana”, ressalta.

