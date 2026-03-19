Trabalhos manuais em ovos de Páscoa atraem olhares e envolvem o paladar

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda



Ninguém vai discordar que primeiro se come com os olhos. Ainda mais quando se trata do produto mais desejado nesta época do ano: o ovo de Páscoa. Já que o formato praticamente não muda, as confeitarias se dedicam a desenvolver diferentes texturas para conquistar os olhares ávidos por uma mordida. É a oportunidade de mostrar trabalhos a mão livre atrativos, que usam o próprio chocolate ou o ingrediente principal da receita.



Nesta Páscoa, a Confiserie by Cynthia Géo trocou as cores pelas texturas. “Este ano quis sair do óbvio e fiz diversas texturas, não brinquei muito com cores. As pessoas não gostam tanto do colorido, soa que é muito artificial”, observa a confeiteira que dá nome à loja de doces, avisando que todos os ovos são feitos manualmente, um a um.



Uma das suas apostas é o imponente Crocante dos Sonhos (R$ 385 – 500g). Inteiramente dourado, ele exibe um trabalho com chocolate e pó comestível que lembra papel chumbo (aquele usado para embalar ovos de Páscoa) todo amassado ou até chapiscado de parede. “Essa textura é feita com pincel. Usamos ele para criar efeitos completamente diferentes”, pontua Cynthia.

Inteiramente dourado, o ovo Crocante dos Sonhos da Confiserie by Cynthia Geo exibe um trabalho manual com chocolate e pó comestível Marcella Pio/Divulgação



Isso se comprova quando vemos o Bruxinha (R$ 360 – 500g), que se diferencia pelo efeito de pinceladas marcantes, deixando um excesso de “tinta” (no caso, chocolate) na casca. A cor escolhida para ele é um dourado rosé bem brilhante.



Os dois ovos trazem para a Páscoa os sabores de bombons, com os mesmos nomes, que são sucessos de vendas na loja. O Crocante dos Sonhos contém creme de chocolate, pasta de avelã e “pailleté feuilletine” (massa folhada francesa que viralizou nas redes sociais pela super crocância). Já o Bruxinha une brigadeiro e biscoito crocante de baunilha. A ideia é que as texturas também se destaquem nos recheios, presentes em apenas uma das metades.



O conhecido ovo Rendado (R$ 299 – 500g) continua no cardápio e chama a atenção pela trama que se forma em toda a casca. “Colocamos o chocolate numa temperatura mais alta, ele tem que estar menos fluido, e usamos saco de confeitar para fazer a renda”, explica Cynthia que, pela primeira vez, apresenta um rendado diferente no Dubai (R$ 385 – 500g).



Nele, os traços de chocolate deixam de ser curvos e formam linhas retas. Além disso, são colocados pistaches inteiros no meio da renda, o que leva a criadora a chamar esse efeito de “treliça”. Inspirado na barra de Dubai, o ovo de chocolate ao leite (preferência de 80% dos clientes) tem metade recheada com creme de pistache e massa folhada, ingredientes que, pelo visto, continuam em alta.

Por dentro da 'treliça' de chocolate da Confiserie by Cynthia Geo, encontramos um recheio cremoso e crocante de pistache e massa folhada Marcella Pio/Divulgação

Jardins italianos



Os ovos texturizados da Lunie são parte da coleção Giardino, inspirada nos jardins italianos, que trazem frescor, leveza, mesa farta e momentos em família. Luciene Silva utiliza o próprio chocolate para criar efeitos que saem da mesmice e não passam despercebidos.



A confeitaria continua com a proposta de levar sobremesas para os ovos de Páscoa. Neste ano, o grande destaque é o Torta de Maçã (R$ 259,90 – 500g). Na casca de chocolate branco tingido de amarelo, formam-se relevos que lembram caules de plantas e são decorados com pétalas de flores comestíveis. “Uso saco de confeitar para fazer esse trabalho, que é totalmente artesanal. Trabalho de forma livre fazendo os desenhos. O chocolate precisa estar em ponto de pasta para ganhar forma”, detalha.



Dentro das duas cascas, você encontra massa folhada artesanal, maçã verde caramelizada e creme de baunilha de Madagascar, combinação que remete à torta de maçã.

A casca do ovo Torta de Maçã da Lunie chama a atenção pelos relevos que lembram caules de plantas Luiza Ferraz/Divulgação



História de intercâmbio



A escolha dessa sobremesa para entrar no menu tem a ver com o início da história da marca. “O sonho da Lunie veio através da Luana, minha filha. Comecei a fazer doces para ter dinheiro para ela fazer intercâmbio. Ela foi recebida em Londres por uma pessoa que fazia torta de maçã. Desde então, a Luana me pede para fazer torta de maçã”, conta Luciene. A filha é designer e desenvolve toda a parte gráfica da empresa, incluindo as embalagens.



Como se trata de um processo complexo, a confeiteira avisa que a produção do Torta de Maçã é “limitadíssima”, sem revelar números. Além disso, por causa da massa folhada, ele deve ser produzido e consumido no mesmo dia, o que garante a experiência de encontrar crocância em cada mordida.

Listras de chocolate



Ao ficar diante do cardápio de Páscoa da Lunie, os olhos também se fixam no ovo Laranja e Amêndoas (R$ 189,90 – 500g), com listras de chocolate que instigam automaticamente o tato. “A casca é moldada na forma. Depois passo no chocolate e venho com o pincel, dando uma característica rústica. Tem também um trabalho com um pó metalizado na cor âmbar”, descreve. A decoração é finalizada com fatias de laranjas desidratadas e pétalas comestíveis.

Caramelo de laranja e amêndoas caramelizadas estão no recheio de ovo da Lunie Luiza Ferraz/Divulgação



A cor não foi escolhida por acaso. É para fazer referência ao caramelo de laranja (saborizado com raspas e suco da fruta), que compõe o recheio ao lado de amêndoas tostadas e caramelizadas. Essa combinação fez tanto sucesso no Natal, como recheio de um chocotone, que garantiu seu lugar na Páscoa. Na opinião da confeiteira, “combina muito com chocolate”.



Naturalmente rosa e com sabor frutado, o chocolate ruby é usado para fazer o rendado da casca do ovo Cheesecake Ruby (R$ 255,90 – 380g). Ao morder, revela-se o recheio de cream cheese com limão siciliano, geleia de frutas vermelhas (framboesa, amora, mirtilo, cereja e morango) bem cítrica e biscoito artesanal (veja a receita ao fim da matéria) passado no chocolate para se manter crocante. Mais uma prova de que textura não envolve só uma questão estética, mas também tem que ser sentida no paladar.

Brunch de Páscoa



Dá vontade de morder só de ver o ovo de batata chips da Rebobina. Antes de apresentar a invenção, vamos voltar ao conceito da Páscoa pensado por Gabriela Arya, que comanda a confeitaria e cafeteria com um lema curioso: “em defesa do brunch o dia inteiro”. “Criamos vários produtos com o tema de comidas do dia a dia. É como se oferecêssemos um brunch, só que numa versão de Páscoa.”

Ao misturar chocolate com batata chips, a Rebobina quer que as mordidas sejam crocantes e divertidas Mariah Leite/Divulgação



A confeiteira vem acompanhando a febre nas redes de comer batata frita com chocolate. Logo, pensou nos brunchs londrinos que servem batata frita (na Rebobina não tem). Por que não unir as duas ideias? “Resolvi testar achando que era coisa de internet, que não ia dar certo, mas, quando coloquei na boca, comecei a gargalhar sozinha na produção. Tinha que entrar no cardápio, as pessoas precisavam conhecer essa loucura”, conta, aos risos, indicando que ela também quer que os clientes se divirtam.



O ovo plano Batata Frita (R$ 35 – 115g), chamado assim porque é uma placa, ou melhor, uma barra em formato de ovo de Páscoa, mistura chocolate ao leite com batata chips quebrada em pedaços não tão pequenos. “Testei três marcas e fiquei com a mais salgada, as outras são um pouco mais delicadas. Já que é para sentir esse sabor, vamos no mais potente.”

Contraste ao extremo



Quando você olha para o ovo, identifica facilmente as ondinhas da batata e já entende que está por vir uma mordida bem crocante. Isso só é possível porque o chocolate “blinda” a batata, preservando sua notável característica. Depois do divertido som do croc, vem a brincadeira com o paladar. A ideia é levar ao extremo o contraste entre o doce do chocolate ao leite e o salgado da batata.



Para quebrar a barreira do estranhamento inicial, Gabriela instiga a curiosidade do público com a textura. Depois, oferece um grande incentivo. “A ideia é colocar os sabores mais diferentões em produtos de menor valor para que a pessoa fique mais disposta a experimentar uma coisa nova”, avisa. Fora que esse formato se conecta com a proposta da confeitaria de levar a Páscoa para o dia a dia. Por que não sentar para comer um ovo de chocolate em um dia de semana qualquer?

Por cima da placa de chocolate branco caramelizado da Rebobina, tem ganache do biscoito de especiarias belga e pipoca caramelizada Mariah Leite/Divulgação



Outro produto que segue a mesma lógica é o Ovo Plano Caramelizado (R$ 35 – 115g). Por cima da placa de chocolate branco caramelizado, tem ganache do biscoito de especiarias belga, que se mantém na lista dos queridinhos da Páscoa, e pipoca caramelizada.



Em busca da mordida perfeita

Quem trabalha com chocolate busca texturas o tempo inteiro. Falando especificamente dos ovos de Páscoa, desde o momento de dar a forma para a casca até a decoração. Isso garante a satisfação do cliente tanto do ponto de vista estético quanto da experiência sensorial.



Para o chef Ronie Peterson, especialista de gastronomia do Senac em Minas, são as texturas que fazem do chocolate um alimento tão amado e desejado pelo ser humano. Por isso, ele sugere ter atenção com dois pontos.



“Acredito que o que gera de fato um 'uau' na primeira mordida é o snap da casca, resultado de uma cristalização perfeita. Outro ponto é o melt. O chocolate é uma das substâncias comestíveis que tem ponto de derretimento quase idêntico à temperatura do nosso corpo. Talvez isso explique a ligação tão forte dele com o ser humano”, analisa, reforçando que chegar a esse resultado exige técnica, estudo e experiência.

O recheio do ovo amarelo da Lunie é inspirado na torta de maçã Luiza Ferraz/Divulgação



O recheio abre espaço para que mais texturas sejam incluídas em um ovo de Páscoa. As castanhas são ótimos elementos para reforçar a crocância, simplesmente torradas ou transformadas em pralinê (caramelizadas com açúcar). Mais recentemente, virou desejo a “pailleté feuilletine”, massa folhada francesa que é triturada para entrar em misturas cremosas.



Do paladar para a visão, as texturas também são utilizadas para elevar o visual do chocolate. As formas ajudam bastante nessa construção. Ronie aponta que os moldes em policarbonato, que chegaram como alternativa ao acetato, permitem acessar formatos mais diferentes e com melhor acabamento. “As formas de policarbonato são mais caras, mas podem ser usadas em várias Páscoas. O acetato acaba sendo mais descartável”, pondera.

Ingrediente nobre



Há oito anos, na primeira Páscoa da Turci, os ovos eram bem básicos. Com o passar do tempo, Grazielle Turci foi investindo em diferentes formatos e texturas. “Sempre gostei de tudo muito enfeitado. Este ano trouxe mais elegância e sofisticação aos ovos com um pouco de movimento e formas mais abstratas”, aponta.

A Turci chega à cor rosa usando pasta de amarena para saborizar o chocolate branco Jéssica Andrade/Divulgação



Usar moldes que fogem do comum, segundo a confeiteira, é uma forma de valorizar o trabalho, ainda mais nesses tempos de crise do cacau e aumento dos preços. “Queremos evidenciar a nobreza do nosso chocolate.”



No caso do ovo Amarena (R$ 165 – 440g), que é a grande aposta da marca, formam-se desenhos como ondas. A casca fica em um tom rosa claro porque o chocolate branco é saborizado com amarena. “As pessoas são alucinadas com a soda que servimos de amarena, que é uma cereja silvestre italiana, e pediram muito esse sabor.” A estrela do ovo também aparece, e muito, no recheio, que tem geleia e ganache com pedaços da fruta.

Ovo de corte



Esse mesmo molde dá forma para o Ruby (R$ 159 – 290g), uma das opções de ovo de corte, descrito como um bombom gigante no formato típico da Páscoa. A casca de chocolate ruby é recheada com brigadeiro de pistache, ganache de limão siciliano e geleia de frutas vermelhas.

O ovo de chocolate ao leite com decoração dourada da Turci é moldado em uma forma que lembra uma concha Jéssica Andrade/Divulgação



Grazielle também escolheu para a coleção uma forma que tem um desenho de concha. Ela tem sabor de chocolate ao leite e decoração dourada no Kinder Nocciola (R$ 165 – 390g). Por dentro, estão creme de avelã com pedaços crocantes de wafer. O formato se repete no ovo Triple Caramel (R$ 145 – 260g), recheado com três texturas de caramelo. É um dos sabores mais amados da Turci, tanto que está no cardápio há mais de seis anos.



Anote a receita: Massa versátil para tortas e biscoitos (Lunie)

O ovo Cheesecake Ruby da Lunie tem cream cheese com limão siciliano, geleia de frutas vermelhas e biscoito banhado no chocolate Luiza Ferraz/Divulgação

Ingredientes



1 ovo;

2 xícaras de farinha de trigo (sem fermento);

100g de açúcar cristal;

125g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente;

1 pitada de sal;

1 colher de chá de pasta de baunilha;

canela em pó e cravo a gosto;

1 gema;

1 colher de sopa de leite

Modo de fazer

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga e o sal com a ponta dos dedos, até formar uma farofa úmida.

Acrescente o açúcar e misture levemente.

Faça um pequeno espaço no centro da mistura.

Quebre o ovo em um recipiente separado (para garantir que esteja próprio para uso) e depois adicione à massa.

Misture delicadamente sem sovar, apenas até que a massa fique lisa e homogênea, sem grudar nas mãos.

Divida a massa em duas partes.

Envolva cada uma delas em plástico filme e leve à geladeira para descansar por 30 minutos.

Para tortas, abra a massa com um rolo. Forre toda a forma de fundo removível (20cm a 24cm de diâmetro), incluindo as bordas.

Para biscoitos, abra a massa e corte no formato desejado. Pincele a massa com gema e leite.

Asse em forno a 180°C (médio) por aproximadamente 20 a 30 minutos, ou até dourar levemente.

Os biscoitos são passados no chocolate e misturados a cream cheese com limão siciliano e geleia de frutas vermelhas no recheio do ovo Cheesecake Ruby da Lunie.

Serviço



Confiserie by Cynthia Géo

Rua Bernardo Figueiredo, 220, Serra

(31) 99618-5631

Segunda a sexta, das 9h às 18h;

Sábado, das 9h às 13h.

@confiseriebycynthiageo

Lunie

Rua dos Timbiras, 848, Funcionários

(31) 99734-2474

Atendimento com horário agendado

@luniedoces

Rebobina

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rua dos Aimorés, 231, Funcionários

(31) 99159-8869

Quarta a sábado, das 8h30 às 18h;

Domingo, das 8h30 às 16h.

@confeitariarebobina

Turci