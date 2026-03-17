Páscoa de hashi: restaurante em BH tem ovo de sushi gigante com mais de 1kg
Novidade troca o tradicional ovo de chocolate por uma combinação de casca crocante e recheio de salmão
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Uma novidade para a Páscoa em Belo Horizonte troca o tradicional chocolate por uma versão salgada: o Ovo de Sushi, do restaurante Yakan. A criação desafia o paladar dos apreciadores da culinária japonesa com uma opção inusitada.
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Com mais de 14 anos na capital mineira, o Yakan desenvolveu uma peça de engenharia culinária. O ovo pesa mais de 1kg e possui uma "casca" frita como um temaki hot, o que garante crocância por fora. O recheio combina salmão e cream cheese.
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A finalização fica por conta do "quarteto fantástico", marca da casa. O topo do ovo recebe lâminas de salmão fresco, gergelim e cebolinha, criando um visual de dar água na boca.
"Queríamos trazer para Belo Horizonte algo que fugisse do óbvio. É um presente de Páscoa pensado para quem trocaria qualquer caixa de bombom por um combinado premium", afirma a equipe do restaurante.
O Ovo de Sushi Yakan é uma edição limitada de temporada e custa R$ 189,00. As encomendas podem ser feitas para retirada nas unidades da Savassi ou do Vila da Serra.
Serviço: Ovo de Sushi Yakan
Peso: +1kg
Preço: R$ 189,00
Unidade Savassi: Av. do Contorno, 5761.
Unidade Vila da Serra: Al. Oscar Niemeyer, 1033.
Pedidos e Informações: Instagram oficial @yakanbh ou pelo telefone 98496-8791.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.