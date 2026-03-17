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CHOCOLATE? QUE NADA

Páscoa de hashi: restaurante em BH tem ovo de sushi gigante com mais de 1kg

Novidade troca o tradicional ovo de chocolate por uma combinação de casca crocante e recheio de salmão

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/03/2026 12:39

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Páscoa de hashi: restaurante em BH tem ovo de sushi gigante com mais de 1kg
Apresentado pelo Yakan, o Ovo de Sushi é a inusitada opção salgada que promete ser o destaque da Páscoa em BH. crédito: Pedro Mansueto

Uma novidade para a Páscoa em Belo Horizonte troca o tradicional chocolate por uma versão salgada: o Ovo de Sushi, do restaurante Yakan. A criação desafia o paladar dos apreciadores da culinária japonesa com uma opção inusitada.

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Com mais de 14 anos na capital mineira, o Yakan desenvolveu uma peça de engenharia culinária. O ovo pesa mais de 1kg e possui uma "casca" frita como um temaki hot, o que garante crocância por fora. O recheio combina salmão e cream cheese.

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A finalização fica por conta do "quarteto fantástico", marca da casa. O topo do ovo recebe lâminas de salmão fresco, gergelim e cebolinha, criando um visual de dar água na boca.

"Queríamos trazer para Belo Horizonte algo que fugisse do óbvio. É um presente de Páscoa pensado para quem trocaria qualquer caixa de bombom por um combinado premium", afirma a equipe do restaurante.

O Ovo de Sushi Yakan é uma edição limitada de temporada e custa R$ 189,00. As encomendas podem ser feitas para retirada nas unidades da Savassi ou do Vila da Serra.

Serviço: Ovo de Sushi Yakan

Peso: +1kg
Preço: R$ 189,00
Unidade Savassi: Av. do Contorno, 5761.
Unidade Vila da Serra: Al. Oscar Niemeyer, 1033.
Pedidos e Informações: Instagram oficial @yakanbh ou pelo telefone 98496-8791.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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