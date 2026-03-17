Como saber se um azeite é falso? 5 dicas para não ser enganado

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Notícias recorrentes sobre a apreensão de lotes de azeite de oliva por suspeita de fraude pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) deixam muitos consumidores em alerta. Escolher um bom produto na prateleira do supermercado pode parecer uma tarefa complexa, mas alguns detalhes na embalagem e no rótulo ajudam a diferenciar um azeite de qualidade de um produto adulterado. Saber o que procurar é a melhor forma de garantir uma compra segura.

Na prática, azeites falsificados costumam ser uma mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais, o que representa um engano ao consumidor e um risco à saúde. Para não cair em armadilhas, é fundamental observar alguns critérios simples que revelam a procedência e a qualidade do que está sendo vendido. Abaixo, listamos cinco dicas essenciais para fazer a escolha certa.

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1. Analise o rótulo com atenção

A primeira regra é ler as informações da embalagem. Um azeite de oliva extravirgem genuíno deve conter apenas um ingrediente: azeite de oliva. Se a lista incluir outros óleos, como soja, girassol ou qualquer outro tipo, o produto é, na verdade, um óleo composto, e não um azeite puro. Fique atento também à data de fabricação, pois azeites mais novos tendem a ser mais frescos e saborosos.

2. Verifique o índice de acidez

A acidez é um dos principais indicadores de qualidade. Para que um azeite seja classificado como extravirgem, sua acidez não pode ultrapassar 0,8%. Essa informação deve estar claramente visível no rótulo. Produtos com acidez mais baixa geralmente apresentam maior qualidade, com mais frescor e nutrientes preservados. Desconfie de embalagens que não informam esse dado.

3. Dê preferência a embalagens de vidro escuro

A luz e o calor são inimigos do azeite de oliva, pois aceleram o processo de oxidação e a perda de suas propriedades. Por isso, fabricantes de produtos de qualidade costumam usar garrafas de vidro escuro, como verde ou âmbar, ou latas. Evite azeites vendidos em embalagens transparentes ou de plástico, pois elas não oferecem a proteção adequada, o que pode comprometer o sabor e o aroma.

4. Desconfie de preços muito baixos

Produzir um azeite de oliva extravirgem de qualidade envolve um processo cuidadoso e com custos elevados, desde a colheita das azeitonas até a extração do óleo. Por esse motivo, preços excessivamente baixos em comparação com a média do mercado podem ser um forte indício de fraude ou de um produto de qualidade inferior. Compare os valores, mas lembre-se de que o barato pode sair caro.

5. Verifique o registro e a origem

Todo azeite comercializado no Brasil deve ter um registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Procure por essa informação no rótulo. Além disso, azeites importados de alta qualidade podem apresentar selos de Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP), que garantem a procedência e o método de produção. A ausência de registro no MAPA é um grande sinal de alerta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.