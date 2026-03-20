ELA EXISTE!

Achamos a cabeça do bacalhau em BH; veja onde encontrar e quanto custa

Estabelecimento na capital mineira conseguiu dois peixes inteiros. Peixes tiveram tratamento especial na limpeza e cura de um ano

Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
20/03/2026 16:21

Há apenas duas unidades do peixe com cabeça na Banca Santo Antônio, no Mercado Central
Há apenas duas unidades do peixe com cabeça na Banca Santo Antônio, no Mercado Central crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Há uma famosa lenda em torno da bacalhau, a parte do peixe que nós, brasileiros, costumamos nunca ver. Isso porque o produto (falando especificamente do bacalhau Gadus Morhua) que chega aqui vem da Noruega, onde tem, em grande parte das vezes, a cabeça retirada nos barcos de pesca, antes mesmo de chegar às fábricas.

Para os curiosos de plantão ou amantes do peixe, trazemos uma boa notícia: na Banca Santo Antônio, que fica no Mercado Central, no Centro da Belo Horizonte (MG), é possível encontrar a cabeça do bacalhau. Rafael Igino, responsável pela loja, conta que conseguiu dois peixes inteiros com cabeça com seu fornecedor em São Paulo. “Esse importador trouxe apenas 30 bacalhaus com cabeça e eu fui o único cliente dele de Minas Gerais que comprou”.

Leia Mais

Essa peça, ainda segundo Rafael, é especial porque, além de conter a cabeça, passa por processos artesanais – o peixe é limpo, espalmado e seco à mão na Noruega – e com um processo de cura de 12 meses.

Os interessados podem adquirir o peixe inteiro na caixa pela 'bagatela' de R$ 2500. Justamente por ser tão raro e por estarmos na quaresma, período em que o consumo cresce, Rafael acredita que as duas peças serão vendidas rapidamente.

Tópicos relacionados:

bacalhau culinaria gastronomia

Estado de Minas

