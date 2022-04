Bacalhau: entenda qual o corte ideal para cada preparo nesta semana santa

(foto: Zuri Buffet)

A sexta-feira Santa está bem próxima e o tradicional almoço - que tem como prato principal o bacalhau - já permeia a mente dos apreciadores de uma boa gastronomia.Com diferentes tipos de cortes, o peixe traz uma grande variedade de preparo. E para te ajudar na hora de escolher qual peça comprar, o Correio conversou com o chef Bruno Barboza do Zuri Buffet, no DF, para explicar qual o melhor corte para cada tipo de preparo.O chef ensina que o bacalhau pode ser feito de vários peixes diferentes, entre eles os mais comuns são o Gadus Morhua, Saithe e Gadus Macrocephalus. "Cada espécie é encontrada em um oceano diferente", detalha. Dentro dessa divisão de espécies, o peixe também é dividido em partes, como o lombo alto, postas - que são um pouco menores ou maiores dependendo da qualidade -, e as lascas ou desfiados.Bruno ressalta que o Gadus Morhua é considerado o melhor porque consegue lombos mais altos e macios, ideais para serem feitos confitados (cozidos em baixas temperaturas, sem fritar) no azeite de oliva, assados na brasa ou até mesmo no forno.