Aprenda a fazer ovo de Páscoa recheado em casa

Segundo pesquisa recente do site Mercado Mineiro , há variações de até 62% nos valores das barras de chocolate e os ovos em levantamento entre 1º a 3 de abril, em BH. Mas uma boa alternativa é fazer o ovo de Páscoa em casa mesmo.

pediu ajuda à sócia da doceria Les Gourmet , Laura Leão, para ensinar uma receita prática e gostosa de ovo de chocolate para você fazer em casa.

Laura, de 24 anos, e a mãe, Silvana, fundaram a doceria em julho de 2020. Silvana sempre teve gosto pela confeitaria e sua filha não podia ser diferente. Foi durante a pandemia da COVID-19 que a ideia do negócio ganhou vida.

Laura Leão, 24, é formada em Administração, mas resolveu investir na produção de ovos de pascoa caseiros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A família não queria ficar parada e se beneficiaria de uma renda extra.

Laura Leão é formada em administração e acabou tomando a frente do negócio integralmente. Silvana, apesar de também trabalhar como auxiliar da coordenação infantil no Instituto Coração de Jesus, ajuda a filha no processo.

Elas começaram com sobremesas simples, como bolo no pote, e hoje produzem até bolos de aniversário personalizados. Nesta Páscoa, o carro chefe são os ovos recheados!

Aprenda a fazer o ovo de mousse de limão

Ingredientes:

120g de Chocolate Branco Heshey’s Professional

395 de leite condensado

4 limões

150g de chantilly fleischmann

200g de biscoito maria

100g de manteiga sem sal

1 forma para ovo de páscoa 250g

Modo de preparo: