Maracujá, hibisco, coco e chocolate 70%: são os ingredientes que levam cor ao Ovo O Atemporal, da Kalapa (foto: Cacau Mídia/Divulgação)



Não queremos diminuir a importância do sabor, mas, sem beleza, não há ovo de Páscoa que desperte desejo. Com um visual atrativo, o produto deixa de ser um simples doce para ser comparado a uma obra de arte. Pintura, aplicação de flores e até as cores dos próprios ingredientes são recursos usados para embelezar o chocolate.

Para não frustrar as expectativas dos clientes, as marcas selecionam os melhores insumos e pensam em uma combinação de sabores que conquiste também o paladar.

A Ambar Chocolate segue a máxima de que primeiro se come com os olhos; então, a cada ano pensa em detalhes que criam uma estética diferente e atrativa. O processo de criação do ovo Tropicália começou pela escolha da forma. Helena Avelar e Renata Penido optaram pelo formato de gota, que se diferencia pela parte de cima pontiaguda.

Depois elas tiveram que projetar uma embalagem para o ovo ficar em pé, suspenso (para ser visto por inteiro) e não correr o risco de se movimentar no transporte. “Esse foi o nosso maior desafio. Levamos três meses para desenvolver a embalagem, toda personalizada, pensando na melhor experiência para o cliente”, conta Helena. A tampa tem formato de pirâmide e a base mantém o chocolate fixo.

Por último, as sócias definiram como seria o visual. Como queriam um ovo colorido, que chamasse bastante a atenção, resolveram trabalhar com pintura. O trabalho artístico, todo feito a mão, criou um efeito aquarelado.

As cores são as mesmas da paleta dos bombons vendidos na loja recém-inaugurada, no Bairro Funcionários, que, por sua vez, fazem parte da identidade da marca. São elas verde, amarelo, laranja, terracota, vermelho e rosa.

Ovo Tropicália (Ambar Chocolate) (foto: Voa Andorinha/Divulgação)

O ovo Tropicália não é só bonito por fora. Quando você parte, enxerga várias camadas de cores. O que mais salta aos olhos é, sem dúvida, o amarelo vivo do caramelo de maracujá, que ilumina o recheio. Ele contrasta com o lado de dentro da casca pintada, que é de chocolate branco, o marrom claro da duja (pasta de oleaginosa com chocolate) de castanha-de-caju e coco caramelizado e o marrom escuro da camada de chocolate 70%.

Os elementos do recheio têm em comum a brasilidade tropical, por isso a escolha do nome Tropicália. Além disso, eles trazem a alegria das cores e sabores que se complementam. Sem falar na combinação de texturas: o puxa do caramelo de maracujá, a crocância do coco e a cremosidade da duja.

“Não valorizamos apenas o cacau nacional. Tentamos sempre usar o que temos no país”, destaca Helena.

Experiência completa

Na hora de criar os ovos, Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, pensa na experiência completa e a beleza é um dos pontos importantes. Para começar, ela desenvolve todo o conceito da coleção de Páscoa, que neste ano se inspira na fábrica de macaron Ladurée, para onde ia quase todos os dias enquanto morou em Paris.

Ovo Luxury (Espetacular Doceria) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

A ideia é se sentir em uma confeitaria parisiense, ainda mais agora que a loja e a fábrica se mudaram para uma casa no Bairro Santa Efigênia.

"Tento sempre fazer mais que um ovo de Páscoa. Quero que o cliente seja envolvido por uma história e viva uma experiência completa", pontua a confeiteira.





O ovo Luxury é todo pintado a mão com as cores da coleção. As “tintas” de chocolate são verde, rosa e branco. Elisa explica que o processo é longo e trabalhoso. Dura três dias e duas pessoas ficam por conta, por isso a quantidade é limitada.

Para você ter uma ideia, são três camadas de pintura, com pelo menos 12 horas de pausas para secar e chegar a um efeito vitrificado. Depois, com um pó acobreado, elas criam pontos de brilho, que parecem respingos de tinta.

“Esse ovo demanda muito mais tempo e cuidado. Além disso, ele tem uma durabilidade diferente. Como precisamos manter o brilho, não dá para fazer com tanta antecedência”, detalha.

Inês Chaves (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)

Como se fossem pintoras, as confeiteiras usam pincel para colorir o chocolate com total liberdade, sem regras. Cada uma pinta como quiser e Elisa acredita que isso faz do Luxury um produto tão especial. “A ideia é fazer um trabalho totalmente artístico e exclusivo. Quero que as pessoas sintam essa exclusividade, que o ovo foi feito para elas, e a pintura é a melhor técnica para isso.”

O recheio é inspirado na torta mais vendida, a Trois Chocolats. Ao ser partido, dá para ver bem as duas camadas de ganache de chocolate (meio amargo e branco) e uma de pão de ló. É para ter a sensação de que está comendo a torta dentro do ovo.

“Não podemos frustrar as expectativas dos clientes, então beleza e sabor andam lado a lado. O ovo tem que ser maravilhoso e muito gostoso”, pondera.

Cores naturais

A beleza do ovo O Atemporal, da Kalapa, é reflexo das cores dos próprios ingredientes. Em cada uma das metades, misturam-se o amarelo do maracujá (que ganha um realce com a cúrcuma), o rosa do hibisco, o branco do coco e o marrom escuro do premiado chocolate 70%.

Ovo O Atemporal (Kalapa) (foto: Cacau Mídia/Divulgação)

“Existe beleza em todos os ingredientes, só precisamos saber o que fazer para evidenciar isso”, comenta a bióloga Luíza Santiago, que não trabalha com corantes.

O ovo já se destaca pela forma, que tem um desenho geométrico. Como cria chocolates sensoriais, Luíza considera o visual muito importante para mexer com os sentidos. Ela usa a espátula como se fosse um pincel para adicionar os três tipos de chocolates (70% com maracujá, branco de maracujá e branco de hibisco).

Assim, as cores não ficam superficiais e, além da beleza, entregam um sabor “duradouro, profundo e complexo”, como ela descreve.

Por fim, a bióloga deposita o coco em pedacinhos e os quatro elementos, quando se juntam, formam um interessante contraste. “Temos a ideia do que queremos fazer, mas não conseguimos controlar totalmente o processo, então nenhum ovo fica igual ao outro. Isso traz muita beleza e singularidade”, aponta.

Inspirada em um objeto decorativo que viu na Rússia, Inês Chaves criou um ovo de dois quilos cheio de detalhes (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)

O único direcionamento é para que as metades tenham os quatro sabores, mas o resultado sempre causa surpresa, tanto para a equipe quanto para os clientes.

Luíza se inspirou no quintal de casa para combinar os ingredientes do ovo O Atemporal. Lá, ela tem cacaueiro, pés de maracujá (com casca rosada) e de hibisco. Para complementar, castanha-de-baru em pedaços e flor de sal.

Na coleção de Páscoa, que reflete sobre a percepção do tempo, ele representa a eternidade, daí o nome. “A eternidade é a ideia de juntar todos os tempos, passado, presente e futuro. É como se fosse o melhor do que somos”, explica.

Enfeites de mesa

Inês Chaves não faz simplesmente ovos de Páscoa. Suas criações também são peças decorativas pensadas para enfeitar a mesa. A inspiração vem das artes, de modo geral. Como uma ex-bailarina, ela diz que não consegue viver sem criar e acredita que a beleza está na exclusividade. “Não gosto de fazer nada igual, em série. Os meus produtos vão ser sempre únicos”, destaca.

Desta vez, flores são usadas para decorar os ovos, que se transformam com cores e formatos encontrados na natureza. Orquídea e amor-perfeito são algumas das espécies reproduzidas em açúcar e chocolate.

O ovo da Ambar Chocolate não é só bonito por fora: o amarelo do maracujá ilumina o recheio (foto: Voa Andorinha/Divulgação)

“Quis fazer um visual bem alegre para remeter à nova era que estamos vivendo, depois de dois anos sem eventos e sem encontrar com as pessoas”, explica Inês, reforçando que a qualidade da matéria-prima é tão importante quanto o visual.

Um dos lançamentos chama a atenção pela grandiosidade (mede 40 centímetros e pesa cerca de dois quilos), mas sua beleza está nos detalhes: pequenos lírios do campo brancos, folhagens em dourado e pérolas.

“Vi um ovo bem parecido com esse na casa de uma amiga, na Rússia, que ficou na minha memória”, conta. Esse ovo é para decorar a mesa e depois ser devorado coletivamente. Dentro dele estão guardados muitos bombons de chocolate.

Trufa de chocolate (Espetacular Doceria)

Ingredientes

500g de chocolate meio amargo; 200ml de creme de leite; 50g de manteiga; cacau em pó para finalizar





Modo de fazer

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria, sem deixar que entre vapor. Quando o chocolate estiver fluido e livre de grumos, adicione o creme de leite e misture vigorosamente com uma espátula. Adicione a manteiga previamente derretida e misture com a espátula. A mistura deve ficar bem lisa. Caso necessário, use o fouet para não deixar nenhum grumo. Leve à geladeira por 30 minutos para cristalizar. Retire da geladeira e faça pequenas bolinhas com o auxílio de uma colher. Sobre uma superfície forrada com um plástico, boleie rapidamente com as mãos e leve para gelar novamente. Depois de 20 minutos, tire as bolinhas e passe no cacau em pó.