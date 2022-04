Ovo de Páscoa custa até 334% mais que barra

Comparativo mostra variações exorbitantes em Belo Horizonte, ainda que o consumidor adquira o mesmo peso de chocolate (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS)





O domingo de Páscoa se aproxima e as lojas já estão repletas dos tradicionais ovos de chocolate, mas é necessário atenção aos preços, que estão bem recheados. O site de pesquisa Mercado Mineiro encontrou variações de até 62% nos valores das barras de chocolate e os ovos em levantamento entre 1º a 3 de abril em supermercados, drogarias, atacarejo e lojas de departamento de Belo Horizonte.





No levantamento, foi realizada também comparação entre ovo e barra, tanto no quesito preço quanto na quantidade de chocolate. Mesmo tendo igual quantidade do produto, o ovo pode custar até 334% mais do que a barra.





A barra de chocolate da Garoto de 90g custa, em média, R$ 4,93; o ovo de Páscoa Garoto Chocolate ao Leite 185g é vendido, em média, a R$ 42,78. Com isso, duas barras têm o mesmo peso e com valor de R$ 9,86, com o ovo 334% mais caro.





Por duas barras de chocolate da Nestlé de 90g o consumidor pagaria o preço médio de R$ 5,20 cada, o valor de R$ 10,40 por 180g de chocolate. O mesmo ovo de Páscoa da Nestlé Classic com 185g custa em média R$ 40,54, ou seja, os ovos, com a mesma quantidade, têm preço 290% mais alto.





A barra de chocolate Lacta de 90g custa, em média, R$ 5,39, enquanto o valor médio do ovo de Páscoa Sonho de Valsa 277g é de R$ 45,78. Portanto, com o valor de três barras o consumidor tem 270g de chocolate pelo preço médio de R$ 16,17: os ovos custam 183% mais caros.





Já nos comparativos entre o mesmo tipo de produto, uma barra de chocolate da Garoto de 90g, por exemplo, pode custar de R$ 3,99 a R$ 5,99, uma variação de 50%. A caixa de bombom da Garoto de 250g é encontrada entre R$ 7,99 a R$ 11,49, variando 43,8%. O ovo de páscoa Crocante de 215g custa de R$ 34,90 a R$ 44,98, uma variação de 28,88%. O ovo de Páscoa Serenata de Amor com 195g custa de R$ 34,90 a R$ 43,98, uma diferença de 26%. O ovo de Páscoa Talento de 350g custa de R$ 48,90 a R$ 57,98, disparidade de 18,57%.

DIFERENÇAS

No caso da Nestlé, houve variações de 62% na barra de chocolate de 90g, indo de R$ 3,99 a R$ 6,49. A caixa de bombom Especialidades da Nestlé, de 251g, pode custar de R$ 8,99 a R$ 12,99, uma diferença de 44,5%. O ovo Kit Kat White de 227g é encontrado de R$ 34,90 a R$ 44,70, 28% acima. O ovo de Páscoa Nestlé de 185g custa de R$ 34,99 a R$ 44,98, representando 28,55% mais. O ovo de Páscoa Alpino de 337g custa entre R$ 43,99 e R$ 54,98, salto de 25%.





A Lacta tem variações de 47% na barra de chocolate de 90g, custando de R$ 4,59 a R$ 6,70. O ovo de Páscoa da Mulher Maravilha ou Hot Wheels com 166g de R$ 43,98 a R$ 64,80, uma diferença de 48%. O ovo de Páscoa do Batman com 166g entre R$ 43,98 e R$ 62,80, variando 42%. O ovo de Páscoa Ouro Branco, custando de R$ 42,90 a R$ 51,99, oscilação de 21%. A caixa de bombom Favoritos da Lacta, de 250g, custando de R$ 7,99 a R$ 12,98, uma disparidade de 62%. O ovo de Páscoa Ferrero Rocher 225g custando de R$ 68,99 até R$ 83,59, 21% a mais.