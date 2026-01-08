O aperitivo italiano: aprenda a fazer em casa o famoso drink Negroni

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Símbolo da cultura italiana e um dos coquetéis mais icônicos do mundo, o Negroni conquista paladares com seu equilíbrio perfeito entre o amargo, o doce e o cítrico. A bebida, conhecida por sua cor vermelha vibrante, é um clássico aperitivo que ganhou fama global e pode ser preparada em casa de forma simples e rápida, ideal para receber amigos ou relaxar após um dia de trabalho.

Nascido em Florença, na Itália, por volta de 1919, o drink se popularizou rapidamente e se tornou um pilar da coquetelaria. Sua receita original leva apenas três ingredientes em partes iguais, criando uma complexidade de sabores que o mantém relevante há mais de um século. O segredo está na qualidade dos componentes e na técnica de preparo.

Leia Mais

A receita clássica do Negroni

Para preparar o coquetel, você vai precisar de ingredientes fáceis de encontrar. O preparo é feito diretamente no copo, o que dispensa o uso de coqueteleiras e outros equipamentos complexos. A simplicidade é a alma desta bebida.

Siga os passos abaixo:

30 ml de gim;

30 ml de Campari;

30 ml de vermute tinto doce;

gelo em cubos grandes;

uma fatia ou casca de laranja para decorar.

Em um copo baixo, do tipo "old fashioned", adicione os cubos de gelo até preenchê-lo. Despeje o gim, o Campari e o vermute tinto. Com uma colher bailarina ou uma colher longa, mexa suavemente por cerca de 20 segundos para misturar e gelar os ingredientes. Por fim, finalize torcendo uma casca de laranja sobre o copo para liberar seus óleos aromáticos e coloque-a dentro da bebida.

Dicas para um Negroni perfeito

Embora a receita seja direta, alguns detalhes podem transformar seu drink. A escolha do gelo, por exemplo, é fundamental. Cubos maiores derretem mais devagar, evitando que o coquetel fique aguado rapidamente e preservando seu sabor intenso por mais tempo.

A qualidade do vermute também faz toda a diferença. Opte por um vermute tinto de boa procedência, pois ele é responsável pelo toque adocicado e herbáceo que equilibra o amargor do Campari e a potência do gim. A guarnição não é apenas decorativa; os óleos da casca de laranja adicionam uma camada extra de aroma e frescor que complementa perfeitamente os outros ingredientes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.