Loja de açaí lança Ovo em pétalas, novo produto viral da Páscoa 2026
Rede de açaí quer bater recorde de vendas com produto personalizável inspirado em trends do TikTok; meta é superar 30 milhões de views
A The Best Açaí, franquia de sorvetes e açaí, lançou o Ovo em pétalas, um produto que permite ao cliente personalizar fatias de casca de ovo de chocolate no modelo de autoatendimento. A novidade é inspirada em comportamentos virais de plataformas como o TikTok, onde a desconstrução de sobremesas tradicionais ganhou força.
@camilaloures
OVO DE PÁSCOA EM FATIAS ????????? som original - Camila Loures
Fundada em 2017, a rede com mais de 800 lojas transforma o balcão de acompanhamentos em uma linha de montagem para a data comemorativa. Funciona assim: o cliente escolhe o sabor das pétalas recheadas e pode combinar com sorvete, açaí, cremes, frutas e outras guloseimas. O preço varia de acordo com a quantidade de toppings no doce.
@guiacanoas
A Páscoa foi atualizada com sucesso! ????? Fui na @canoas.thebestacai testar o novo Ovo Pétala e a experiência é surreal. Você escolhe as pétalas com os recheios que já ama, coloca em cima do seu pote de açaí e sorvete, e quebra tudo pra misturar! Não tem como dar errado ????Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 2042 Canoas a 500m do Park shopping! ?Todos os dias das 12:30 até 23h! ???? Quem vai experimentar essa maravilha com você? Marca aqui nos comentários! ????? som original - Dicas em Canoas e Porto Alegre
“Nós olhamos para o que o consumidor está desejando. O Ovo em pétalas é a resposta para o cliente que quer o prazer do chocolate de Páscoa, mas com a assinatura de personalização que só o nosso self-service oferece”, destaca um executivo da empresa.
Análises de mercado para 2026 apontam uma procura crescente pela "indulgência personalizada". Consumidores desejam participar da montagem do produto e ter uma experiência visual "instagramável". Com a campanha, a rede espera um aumento de 25% no fluxo das lojas em comparação ao mesmo período do ano anterior.
A personalização é vista como o maior ponto de atração e fidelidade no setor de alimentação. O portfólio de toppings da The Best Açaí inclui desde frutas frescas a cremes próprios. "O fato de cada ovo ser único estimula a criação de conteúdo espontâneo", reforça o executivo Kendy.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.