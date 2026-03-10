Loja de açaí lança Ovo em pétalas, novo produto viral da Páscoa 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A The Best Açaí, franquia de sorvetes e açaí, lançou o Ovo em pétalas, um produto que permite ao cliente personalizar fatias de casca de ovo de chocolate no modelo de autoatendimento. A novidade é inspirada em comportamentos virais de plataformas como o TikTok, onde a desconstrução de sobremesas tradicionais ganhou força.

Fundada em 2017, a rede com mais de 800 lojas transforma o balcão de acompanhamentos em uma linha de montagem para a data comemorativa. Funciona assim: o cliente escolhe o sabor das pétalas recheadas e pode combinar com sorvete, açaí, cremes, frutas e outras guloseimas. O preço varia de acordo com a quantidade de toppings no doce.

“Nós olhamos para o que o consumidor está desejando. O Ovo em pétalas é a resposta para o cliente que quer o prazer do chocolate de Páscoa, mas com a assinatura de personalização que só o nosso self-service oferece”, destaca um executivo da empresa.

Análises de mercado para 2026 apontam uma procura crescente pela "indulgência personalizada". Consumidores desejam participar da montagem do produto e ter uma experiência visual "instagramável". Com a campanha, a rede espera um aumento de 25% no fluxo das lojas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A personalização é vista como o maior ponto de atração e fidelidade no setor de alimentação. O portfólio de toppings da The Best Açaí inclui desde frutas frescas a cremes próprios. "O fato de cada ovo ser único estimula a criação de conteúdo espontâneo", reforça o executivo Kendy.

