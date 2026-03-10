Assine
DOCE TENDÊNCIA

Loja de açaí lança Ovo em pétalas, novo produto viral da Páscoa 2026

Rede de açaí quer bater recorde de vendas com produto personalizável inspirado em trends do TikTok; meta é superar 30 milhões de views

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/03/2026 14:12 - atualizado em 10/03/2026 14:13

Loja de açaí traz "ovo em pétala", novo produto viral da Páscoa 2026
Clientes personalizam Ovo em Pétala, da The Best Açaí, montando a sobremesa de Páscoa com sorvetes e coberturas diversas crédito: Divulgação

A The Best Açaí, franquia de sorvetes e açaí, lançou o Ovo em pétalas, um produto que permite ao cliente personalizar fatias de casca de ovo de chocolate no modelo de autoatendimento. A novidade é inspirada em comportamentos virais de plataformas como o TikTok, onde a desconstrução de sobremesas tradicionais ganhou força.

@camilaloures

OVO DE PÁSCOA EM FATIAS ????????

? som original - Camila Loures

Leia Mais

Fundada em 2017, a rede com mais de 800 lojas transforma o balcão de acompanhamentos em uma linha de montagem para a data comemorativa. Funciona assim: o cliente escolhe o sabor das pétalas recheadas e pode combinar com sorvete, açaí, cremes, frutas e outras guloseimas. O preço varia de acordo com a quantidade de toppings no doce.

@guiacanoas

A Páscoa foi atualizada com sucesso! ????? Fui na @canoas.thebestacai testar o novo Ovo Pétala e a experiência é surreal. Você escolhe as pétalas com os recheios que já ama, coloca em cima do seu pote de açaí e sorvete, e quebra tudo pra misturar! Não tem como dar errado ????Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 2042 Canoas a 500m do Park shopping! ?Todos os dias das 12:30 até 23h! ???? Quem vai experimentar essa maravilha com você? Marca aqui nos comentários! ????

? som original - Dicas em Canoas e Porto Alegre

“Nós olhamos para o que o consumidor está desejando. O Ovo em pétalas é a resposta para o cliente que quer o prazer do chocolate de Páscoa, mas com a assinatura de personalização que só o nosso self-service oferece”, destaca um executivo da empresa.

Análises de mercado para 2026 apontam uma procura crescente pela "indulgência personalizada". Consumidores desejam participar da montagem do produto e ter uma experiência visual "instagramável". Com a campanha, a rede espera um aumento de 25% no fluxo das lojas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A personalização é vista como o maior ponto de atração e fidelidade no setor de alimentação. O portfólio de toppings da The Best Açaí inclui desde frutas frescas a cremes próprios. "O fato de cada ovo ser único estimula a criação de conteúdo espontâneo", reforça o executivo Kendy.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

culinaria gastronomia pascoa sobremesas

