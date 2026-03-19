Novo bar em BH une Itália, EUA e Minas Gerais
Casa serve itens que vão do pastrami artesanal ao "crookie"; conheça o cardápio e o conceito do empreendimento na Savassi, que inaugura hoje (19/3)
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Um novo bar com sanduíches artesanais e carnes defumadas chega à Savassi, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19). O Balcão Savassi une referências da Itália, dos Estados Unidos e de Minas Gerais.
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A data de inauguração é simbólica para o proprietário da casa, Diogo Manfredini, que também está à frente de outros bares na capital. "O nosso primeiro bar foi aberto em 19 de março, Dia de São José, e fazemos questão de manter essa tradição", afirma o empresário.
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Cardápio que une culturas
A inspiração para o Balcão Savassi surgiu das viagens de Diogo e sua esposa pela Europa e Estados Unidos. O bar possui dois protagonistas: o balcão quente, com carnes como costelinha, pernil e pastrami; e o balcão frio, com itens como burrata, queijos em geral, pastas e embutidos.
Os sanduíches de pães de fermentação natural são outro destaque, montados na frente do cliente. Algumas das opções disponíveis no menu são: Paradiso, com mortadela italiana, creme e farofa de pistache; o Família Manfredini, que leva pastrami artesanal, creme de cebola, queijo emmental e mostarda com mel; o de pancetta artesanal, defumada por seis horas e servida com pasta de alho, provolone derretido e creme de cebola; o Nashville (pulled pork com molho barbecue da casa); e o Baggio, com lombo defumado, requeijão de barra, figo e amêndoas tostadas.
Drinks autorais e vinhos
A carta de bebidas conta com oito drinks autorais, além de clássicos e caipirinhas personalizáveis. Uma torneira exclusiva de Aperol também faz parte da experiência. A casa aposta ainda na harmonização dos sanduíches com vinhos tintos e brancos, servidos em garrafa ou taça.
Para os amantes da coquetelaria, algumas sugestões de drinques são o Brooklyn Garden, com gin, limão-siciliano e xarope de tomilho; e o Fior di Savassi, com licor floral, manjericão e flores comestíveis.
Sobremesas
O cardápio de sobremesas inclui o "crookie", uma mistura de croissant com cookie; pudim servido em copo lagoinha, com farofa de bacon; e tiramisù, clássico italiano.
Serviço
Balcão Savassi
Inauguração oficial: 19 de março
Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi
De terça a domingo, das 17h às 0h
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.