Novo bar em BH une Itália, EUA e Minas Gerais

Um novo bar com sanduíches artesanais e carnes defumadas chega à Savassi, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19). O Balcão Savassi une referências da Itália, dos Estados Unidos e de Minas Gerais.

A data de inauguração é simbólica para o proprietário da casa, Diogo Manfredini, que também está à frente de outros bares na capital. "O nosso primeiro bar foi aberto em 19 de março, Dia de São José, e fazemos questão de manter essa tradição", afirma o empresário.

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Cardápio que une culturas

O Baggio é um sanduíche que une lombo defumado, figo e requeijão de raspaVictor Schwaner/Divulgação

A inspiração para o Balcão Savassi surgiu das viagens de Diogo e sua esposa pela Europa e Estados Unidos. O bar possui dois protagonistas: o balcão quente, com carnes como costelinha, pernil e pastrami; e o balcão frio, com itens como burrata, queijos em geral, pastas e embutidos.

Os sanduíches de pães de fermentação natural são outro destaque, montados na frente do cliente. Algumas das opções disponíveis no menu são: Paradiso, com mortadela italiana, creme e farofa de pistache; o Família Manfredini, que leva pastrami artesanal, creme de cebola, queijo emmental e mostarda com mel; o de pancetta artesanal, defumada por seis horas e servida com pasta de alho, provolone derretido e creme de cebola; o Nashville (pulled pork com molho barbecue da casa); e o Baggio, com lombo defumado, requeijão de barra, figo e amêndoas tostadas.

Drinks autorais e vinhos

A carta de bebidas conta com oito drinks autorais, além de clássicos e caipirinhas personalizáveis. Uma torneira exclusiva de Aperol também faz parte da experiência. A casa aposta ainda na harmonização dos sanduíches com vinhos tintos e brancos, servidos em garrafa ou taça.

Para os amantes da coquetelaria, algumas sugestões de drinques são o Brooklyn Garden, com gin, limão-siciliano e xarope de tomilho; e o Fior di Savassi, com licor floral, manjericão e flores comestíveis.

Sobremesas

O cardápio de sobremesas inclui o "crookie", uma mistura de croissant com cookie; pudim servido em copo lagoinha, com farofa de bacon; e tiramisù, clássico italiano.

Serviço

Balcão Savassi



Inauguração oficial: 19 de março



Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi

De terça a domingo, das 17h às 0h

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.