Perdomo Doces chega a BH com loja itinerante e delícias de Páscoa
Famosa por suas tortas no pote, confeitaria goiana estaciona no LayBack Park com seus clássicos e uma linha especial de ovos de chocolate
compartilheSIGA
A famosa confeitaria goiana Perdomo Doces desembarca em Belo Horizonte com sua loja itinerante, trazendo os doces que são sucesso em todo o país. Durante um período limitado, os mineiros poderão experimentar os clássicos da marca e uma linha especial de Páscoa, com o food truck estacionado no LayBack Park, no Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para a temporada de Páscoa, a Perdomo traz uma seleção especial de ovos de chocolate recheados, com os sabores que consagraram a confeitaria. Além das novidades sazonais, o público poderá encontrar os produtos mais famosos da marca, como as irresistíveis tortas no pote, disponíveis em diversos sabores cremosos.
Leia Mais
-
-
-
Quais são e onde estão as melhores lojas do Mercado Central de BH?
De Goiânia para o Brasil
A história da Perdomo Doces começou em 2015, em Goiânia, quando a fundadora Mari Perdomo transformou sua paixão por confeitaria em um negócio inovador. A marca ganhou notoriedade nacional com a criação da torta no pote, uma forma prática e deliciosa de servir sobremesas individuais.
O que começou como uma pequena produção caseira cresceu e hoje a Perdomo possui lojas físicas em Goiás, Brasília e São Paulo, além de contar com um serviço de drive-thru. O reconhecimento pela qualidade veio com premiações, como o recente título de Melhor Confeitaria de Goiânia pelo Prêmio Curta Mais. Com o projeto "Perdomo Pelo Brasil", a marca expande sua presença para outras cidades com sua loja itinerante.
Serviço: Perdomo Doces em Belo Horizonte
-
Local: LayBack Park - Rod. Januário Carneiro, 20 – Vale do Sereno, Nova Lima (MG)
-
Data: 25 a 29 de março
-
Horário: das 12h às 22h
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Aviso: as datas, os horários e a disponibilidade de produtos estão sujeitos a alterações. Recomenda-se confirmar as informações diretamente nos canais oficiais da marca antes de visitar o local.