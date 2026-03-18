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CONFEITARIA GOIANA

Perdomo Doces chega a BH com loja itinerante e delícias de Páscoa

Famosa por suas tortas no pote, confeitaria goiana estaciona no LayBack Park com seus clássicos e uma linha especial de ovos de chocolate

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/03/2026 15:58 - atualizado em 18/03/2026 15:58

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Perdomo Doces chega a BH com loja itinerante e delícias de Páscoa
Ovos de Páscoa recheados são alguns produtos da Perdomo Doces que chegam a Belo Horizonte em loja itinerante crédito: Agência Júpiter

A famosa confeitaria goiana Perdomo Doces desembarca em Belo Horizonte com sua loja itinerante, trazendo os doces que são sucesso em todo o país. Durante um período limitado, os mineiros poderão experimentar os clássicos da marca e uma linha especial de Páscoa, com o food truck estacionado no LayBack Park, no Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima.

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Para a temporada de Páscoa, a Perdomo traz uma seleção especial de ovos de chocolate recheados, com os sabores que consagraram a confeitaria. Além das novidades sazonais, o público poderá encontrar os produtos mais famosos da marca, como as irresistíveis tortas no pote, disponíveis em diversos sabores cremosos.

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De Goiânia para o Brasil

A história da Perdomo Doces começou em 2015, em Goiânia, quando a fundadora Mari Perdomo transformou sua paixão por confeitaria em um negócio inovador. A marca ganhou notoriedade nacional com a criação da torta no pote, uma forma prática e deliciosa de servir sobremesas individuais.

O que começou como uma pequena produção caseira cresceu e hoje a Perdomo possui lojas físicas em Goiás, Brasília e São Paulo, além de contar com um serviço de drive-thru. O reconhecimento pela qualidade veio com premiações, como o recente título de Melhor Confeitaria de Goiânia pelo Prêmio Curta Mais. Com o projeto "Perdomo Pelo Brasil", a marca expande sua presença para outras cidades com sua loja itinerante.

Serviço: Perdomo Doces em Belo Horizonte

  • Local: LayBack Park - Rod. Januário Carneiro, 20 – Vale do Sereno, Nova Lima (MG)

  • Data: 25 a 29 de março

  • Horário: das 12h às 22h

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  • Aviso: as datas, os horários e a disponibilidade de produtos estão sujeitos a alterações. Recomenda-se confirmar as informações diretamente nos canais oficiais da marca antes de visitar o local.

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