Perdomo Doces chega a BH com loja itinerante e delícias de Páscoa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A famosa confeitaria goiana Perdomo Doces desembarca em Belo Horizonte com sua loja itinerante, trazendo os doces que são sucesso em todo o país. Durante um período limitado, os mineiros poderão experimentar os clássicos da marca e uma linha especial de Páscoa, com o food truck estacionado no LayBack Park, no Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima.

Para a temporada de Páscoa, a Perdomo traz uma seleção especial de ovos de chocolate recheados, com os sabores que consagraram a confeitaria. Além das novidades sazonais, o público poderá encontrar os produtos mais famosos da marca, como as irresistíveis tortas no pote, disponíveis em diversos sabores cremosos.

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De Goiânia para o Brasil

A história da Perdomo Doces começou em 2015, em Goiânia, quando a fundadora Mari Perdomo transformou sua paixão por confeitaria em um negócio inovador. A marca ganhou notoriedade nacional com a criação da torta no pote, uma forma prática e deliciosa de servir sobremesas individuais.

O que começou como uma pequena produção caseira cresceu e hoje a Perdomo possui lojas físicas em Goiás, Brasília e São Paulo, além de contar com um serviço de drive-thru. O reconhecimento pela qualidade veio com premiações, como o recente título de Melhor Confeitaria de Goiânia pelo Prêmio Curta Mais. Com o projeto "Perdomo Pelo Brasil", a marca expande sua presença para outras cidades com sua loja itinerante.

Serviço: Perdomo Doces em Belo Horizonte