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MOQUECA

A moqueca é capixaba ou baiana? Entenda a disputa e veja as receitas

A rivalidade entre Espírito Santo e Bahia vai para o prato. Conheça as origens, as diferenças e aprenda a preparar as duas versões desta delícia brasileira

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
23/03/2026 15:51

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A moqueca é capixaba ou baiana? Entenda a disputa e veja as receitas
A intensa rivalidade das moquecas brasileiras, com suas cores e sabores marcantes, divide as preferências gastronômicas do país crédito: Freepik

Uma das maiores rivalidades da culinária brasileira tem nome e sobrenome: moqueca capixaba contra moqueca baiana. A disputa, que esquenta cozinhas e mesas de bar, vai muito além do sabor e mergulha na própria identidade cultural do Espírito Santo e da Bahia. A diferença fundamental está nos ingredientes que formam a base de cada prato.

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Enquanto a versão capixaba é fiel às suas raízes indígenas e portuguesas, a baiana carrega a força da culinária africana. Isso se traduz diretamente nos temperos usados.

A capixaba não leva azeite de dendê nem leite de coco. Sua cor avermelhada vem do urucum, e a gordura, do azeite de oliva. O resultado é um prato mais leve e com o sabor do peixe em destaque.

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Já a moqueca baiana é mais encorpada e de sabor intenso, justamente pela presença marcante do azeite de dendê e do leite de coco, que conferem cremosidade e um gosto inconfundível. Além disso, a receita da Bahia frequentemente inclui pimentões coloridos, que não são tradição na panela capixaba.

A tradição no Espírito Santo também exige que a verdadeira moqueca seja preparada na panela de barro, um ícone da cultura local, produzida artesanalmente pelas paneleiras de Goiabeiras, em Vitória (ES).

Como fazer a moqueca capixaba

A receita original é simples e valoriza o frescor dos ingredientes. Veja o passo a passo para preparar o prato símbolo do Espírito Santo. A receita serve quatro pessoas.

Ingredientes:

  • 1,5 kg de peixe fresco (badejo, robalo ou cação)

  • 2 maços de coentro

  • 1 maço de cebolinha

  • 2 cebolas brancas

  • 4 tomates maduros

  • Suco de 1 limão

  • Azeite de oliva a gosto

  • Colorau (urucum) a gosto

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Limpe bem o peixe, corte em postas e tempere com sal, limão e pimenta-do-reino.

  2. Pique o coentro, a cebolinha, a cebola e o tomate.

  3. Na panela de barro, forre o fundo com metade dos temperos picados, regue com azeite e um pouco de colorau.

  4. Arrume as postas de peixe sobre essa camada e cubra com o restante dos temperos.

  5. Regue com mais azeite e cozinhe em fogo baixo, com a panela semiaberta, por cerca de 20 a 25 minutos. Sirva imediatamente, acompanhada de arroz branco e pirão.

Como fazer a moqueca baiana

A versão baiana traz mais ingredientes e um sabor potente, ideal para quem gosta de pratos marcantes. A receita serve 4 pessoas.

Ingredientes:

  • 1 kg de peixe branco em postas (cação, dourado ou namorado)

  • 1 pimentão vermelho, 1 verde e 1 amarelo em rodelas

  • 2 cebolas em rodelas

  • 2 tomates em rodelas

  • 4 dentes de alho amassados

  • 200 ml de leite de coco

  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê

  • Coentro picado a gosto

  • Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

  1. Tempere o peixe com sal, pimenta e alho.

  2. Em uma panela, monte camadas com metade da cebola, dos pimentões e dos tomates.

  3. Disponha as postas de peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais.

  4. Regue com o leite de coco e leve ao fogo médio por 15 minutos.

  5. Adicione o azeite de dendê e o coentro, cozinhando por mais 5 minutos antes de servir. Sirva quente com arroz branco, farofa e pirão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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