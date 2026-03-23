A moqueca é capixaba ou baiana? Entenda a disputa e veja as receitas

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Uma das maiores rivalidades da culinária brasileira tem nome e sobrenome: moqueca capixaba contra moqueca baiana. A disputa, que esquenta cozinhas e mesas de bar, vai muito além do sabor e mergulha na própria identidade cultural do Espírito Santo e da Bahia. A diferença fundamental está nos ingredientes que formam a base de cada prato.

Enquanto a versão capixaba é fiel às suas raízes indígenas e portuguesas, a baiana carrega a força da culinária africana. Isso se traduz diretamente nos temperos usados.

A capixaba não leva azeite de dendê nem leite de coco. Sua cor avermelhada vem do urucum, e a gordura, do azeite de oliva. O resultado é um prato mais leve e com o sabor do peixe em destaque.

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Já a moqueca baiana é mais encorpada e de sabor intenso, justamente pela presença marcante do azeite de dendê e do leite de coco, que conferem cremosidade e um gosto inconfundível. Além disso, a receita da Bahia frequentemente inclui pimentões coloridos, que não são tradição na panela capixaba.

A tradição no Espírito Santo também exige que a verdadeira moqueca seja preparada na panela de barro, um ícone da cultura local, produzida artesanalmente pelas paneleiras de Goiabeiras, em Vitória (ES).

Como fazer a moqueca capixaba

A receita original é simples e valoriza o frescor dos ingredientes. Veja o passo a passo para preparar o prato símbolo do Espírito Santo. A receita serve quatro pessoas.

Ingredientes:

1,5 kg de peixe fresco (badejo, robalo ou cação)

2 maços de coentro

1 maço de cebolinha

2 cebolas brancas

4 tomates maduros

Suco de 1 limão

Azeite de oliva a gosto

Colorau (urucum) a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Limpe bem o peixe, corte em postas e tempere com sal, limão e pimenta-do-reino. Pique o coentro, a cebolinha, a cebola e o tomate. Na panela de barro, forre o fundo com metade dos temperos picados, regue com azeite e um pouco de colorau. Arrume as postas de peixe sobre essa camada e cubra com o restante dos temperos. Regue com mais azeite e cozinhe em fogo baixo, com a panela semiaberta, por cerca de 20 a 25 minutos. Sirva imediatamente, acompanhada de arroz branco e pirão.

Como fazer a moqueca baiana

A versão baiana traz mais ingredientes e um sabor potente, ideal para quem gosta de pratos marcantes. A receita serve 4 pessoas.

Ingredientes:

1 kg de peixe branco em postas (cação, dourado ou namorado)

1 pimentão vermelho, 1 verde e 1 amarelo em rodelas

2 cebolas em rodelas

2 tomates em rodelas

4 dentes de alho amassados

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Coentro picado a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Tempere o peixe com sal, pimenta e alho. Em uma panela, monte camadas com metade da cebola, dos pimentões e dos tomates. Disponha as postas de peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais. Regue com o leite de coco e leve ao fogo médio por 15 minutos. Adicione o azeite de dendê e o coentro, cozinhando por mais 5 minutos antes de servir. Sirva quente com arroz branco, farofa e pirão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.