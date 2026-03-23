A moqueca é capixaba ou baiana? Entenda a disputa e veja as receitas
A rivalidade entre Espírito Santo e Bahia vai para o prato. Conheça as origens, as diferenças e aprenda a preparar as duas versões desta delícia brasileira
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Uma das maiores rivalidades da culinária brasileira tem nome e sobrenome: moqueca capixaba contra moqueca baiana. A disputa, que esquenta cozinhas e mesas de bar, vai muito além do sabor e mergulha na própria identidade cultural do Espírito Santo e da Bahia. A diferença fundamental está nos ingredientes que formam a base de cada prato.
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Enquanto a versão capixaba é fiel às suas raízes indígenas e portuguesas, a baiana carrega a força da culinária africana. Isso se traduz diretamente nos temperos usados.
A capixaba não leva azeite de dendê nem leite de coco. Sua cor avermelhada vem do urucum, e a gordura, do azeite de oliva. O resultado é um prato mais leve e com o sabor do peixe em destaque.
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Já a moqueca baiana é mais encorpada e de sabor intenso, justamente pela presença marcante do azeite de dendê e do leite de coco, que conferem cremosidade e um gosto inconfundível. Além disso, a receita da Bahia frequentemente inclui pimentões coloridos, que não são tradição na panela capixaba.
A tradição no Espírito Santo também exige que a verdadeira moqueca seja preparada na panela de barro, um ícone da cultura local, produzida artesanalmente pelas paneleiras de Goiabeiras, em Vitória (ES).
Como fazer a moqueca capixaba
A receita original é simples e valoriza o frescor dos ingredientes. Veja o passo a passo para preparar o prato símbolo do Espírito Santo. A receita serve quatro pessoas.
Ingredientes:
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1,5 kg de peixe fresco (badejo, robalo ou cação)
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2 maços de coentro
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1 maço de cebolinha
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2 cebolas brancas
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4 tomates maduros
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Suco de 1 limão
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Azeite de oliva a gosto
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Colorau (urucum) a gosto
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
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Limpe bem o peixe, corte em postas e tempere com sal, limão e pimenta-do-reino.
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Pique o coentro, a cebolinha, a cebola e o tomate.
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Na panela de barro, forre o fundo com metade dos temperos picados, regue com azeite e um pouco de colorau.
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Arrume as postas de peixe sobre essa camada e cubra com o restante dos temperos.
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Regue com mais azeite e cozinhe em fogo baixo, com a panela semiaberta, por cerca de 20 a 25 minutos. Sirva imediatamente, acompanhada de arroz branco e pirão.
Como fazer a moqueca baiana
A versão baiana traz mais ingredientes e um sabor potente, ideal para quem gosta de pratos marcantes. A receita serve 4 pessoas.
Ingredientes:
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1 kg de peixe branco em postas (cação, dourado ou namorado)
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1 pimentão vermelho, 1 verde e 1 amarelo em rodelas
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2 cebolas em rodelas
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2 tomates em rodelas
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4 dentes de alho amassados
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200 ml de leite de coco
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2 colheres de sopa de azeite de dendê
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Coentro picado a gosto
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Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
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Tempere o peixe com sal, pimenta e alho.
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Em uma panela, monte camadas com metade da cebola, dos pimentões e dos tomates.
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Disponha as postas de peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais.
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Regue com o leite de coco e leve ao fogo médio por 15 minutos.
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Adicione o azeite de dendê e o coentro, cozinhando por mais 5 minutos antes de servir. Sirva quente com arroz branco, farofa e pirão.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.