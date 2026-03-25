Etiquetas inteligentes evitam casos de intoxicação alimentar

O recente caso de intoxicação de mais de 100 pessoas após consumir pizzas contaminadas no município de Pombal, no Sertão da Paraíba — que resultou em uma morte e dezenas de hospitalizações —, reacende o alerta para a necessidade de controle rigoroso da temperatura dos alimentos ao longo de toda a cadeia logística, desde o armazenamento dos insumos até o prato do consumidor.

Segundo o Ministério da Saúde, a intoxicação alimentar pode ser causada por bactérias e suas toxinas, vírus, parasitas intestinais ou substâncias químicas — todos com crescimento acelerado quando os alimentos são mantidos fora das faixas de temperatura adequadas.

Para evitar riscos à saúde, empresas do setor têm adotado tecnologias de monitoramento de temperatura, que registram e sinalizam toda e qualquer quebra dos parâmetros térmicos ao longo da cadeia logística, permitindo que gestores, fiscais e responsáveis identifiquem com precisão onde, quando e por quanto tempo os alimentos estiveram fora da temperatura adequada.

Risco invisível

Na ausência de dispositivos de controle térmico, não existe forma objetiva de saber se um lote de ingredientes ficou descontrolado durante o transporte de uma distribuidora até o restaurante, ou se houve falha no armazenamento noturno em câmaras frias. Nem mesmo a aparência, o odor ou a textura do alimento são indicadores confiáveis de contaminação bacteriana.

Com o uso de indicadores e registradores de temperatura, essa lacuna é eliminada. “Os dispositivos ficam acoplados diretamente às embalagens ou ao ambiente de armazenagem e transporte. Caso a temperatura ultrapasse o limite configurado — mesmo que por apenas alguns minutos —, o indicador registra e sinaliza a ocorrência de forma permanente e irreversível, mesmo que a temperatura retorne às condições ideais”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos na logística.

“Um equívoco comum é acreditar que basta o alimento parecer bom para estar seguro. A contaminação bacteriana é invisível a olho nu. A única forma de garantir a segurança é ter um registro confiável de que aquele produto nunca saiu da faixa de temperatura segura — do produtor ao consumidor final”, alerta Moreira.

A AHM Solution fornece dispositivos descartáveis e registradores eletrônicos para monitoramento ao longo de toda a cadeia logística. Um exemplo são as etiquetas WarmMark, que mudam de cor permanentemente ao detectar temperatura acima da adequada — disponíveis nas versões Duo (que monitora dois limiares de temperatura simultaneamente, sinalizando exposições de curta e longa duração ao calor) e Long Run (desenvolvida para longas rotas, com registro da exposição acumulada ao calor ao longo de todo o percurso).

Para produtos sensíveis ao frio excessivo, como laticínios, os indicadores ColdMark e FreezeSafe cumprem função inversa: sinalizam de forma permanente e irreversível qualquer exposição a temperaturas abaixo do recomendado.

O portfólio inclui ainda o Timestrip Food, indicador irreversível de temperatura desenvolvido especificamente para o setor alimentício e aplicado diretamente na embalagem do produto. Além de apontar qualquer violação da faixa térmica adequada durante armazenagem ou transporte, o dispositivo possui identificação individual por unidade — o que permite rastrear o histórico de exposição de lotes específicos, um recurso valioso para auditorias internas e para a comprovação de conformidade sanitária perante autoridades e clientes.

Embalagens inteligentes

A mais recente inovação nessa área é o WarmMark QR. Por meio de um QR Code impresso na etiqueta, qualquer pessoa com um smartphone pode acessar, em segundos e sem custo adicional, as informações completas da remessa — incluindo o histórico térmico, o status de integridade do produto e os dados de rastreabilidade do lote.

“É uma etiqueta descartável, de baixo custo, que transforma qualquer caixa ou veículo em um ponto de coleta de dados. O embarcador sabe o que saiu, o destinatário sabe o que chegou e, se houve quebra de cadeia em algum ponto, isso fica registrado, rastreável e comprovável”, destaca Moreira.

Para operações que demandam rastreabilidade mais robusta, o Registrador TempU armazena o histórico completo de variações térmicas com dados disponíveis para download e auditoria. O MaxiLog Alert vai além do registro e dispara alertas automáticos em tempo real ao detectar qualquer desvio de temperatura — indicado para câmaras frias e veículos refrigerados, nos quais a velocidade de resposta é determinante para evitar perdas. E o Cold Chain Complete combina registradores e indicadores em um único sistema de monitoramento térmico end-to-end, rastreando o produto do armazém ao destino final.

Moreira ressalta que alguns desses dispositivos são acessíveis mesmo para pequenas empresas. “Temos etiquetas indicadoras de temperatura que custam poucos reais e que, fixadas na embalagem de um produto, entregam informação precisa sobre qualquer exposição inadequada ao longo de toda a cadeia. Uma pizzaria, um açougue ou um mercado de bairro podem adotar essa solução hoje, sem necessidade de investimento em infraestrutura tecnológica. O custo de não fazer isso pode ser uma vida humana”, salienta.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é uma empresa brasileira especializada em inovações para logística, com atuação nos segmentos de Cadeia Fria, Qualidade no Transporte, Eficiência Industrial, Produtividade e Segurança Logística. Com portfólio de soluções que inclui desde dispositivos descartáveis de monitoramento de temperatura até sistemas integrados de rastreamento de impacto e vibração, a empresa atende operadores logísticos, indústrias, distribuidoras e estabelecimentos de diversos portes em todo o Brasil.

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Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/