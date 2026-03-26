Como melhorar a qualidade do ar em casa e evitar alergias

A qualidade do ar dentro de casa pode ser a causa daquela tosse persistente ou do nariz que não para de escorrer. Com a mudança de temperatura, é comum passarmos mais tempo em ambientes fechados, o que pode agravar alergias e problemas respiratórios, como o catarro constante na garganta, devido à concentração de poluentes e alérgenos.

Dentro do nosso lar, inimigos invisíveis como ácaros, fungos, pelos de animais e compostos químicos de produtos de limpeza se acumulam facilmente. Essas partículas ficam suspensas no ar e, quando inaladas, irritam as vias aéreas, desencadeando crises alérgicas e outros desconfortos que afetam o bem-estar diário.

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Felizmente, adotar algumas práticas simples pode transformar o ambiente e trazer alívio significativo para a sua saúde respiratória. Pequenas mudanças na rotina de limpeza e na organização dos cômodos fazem toda a diferença para garantir um ar mais puro e saudável para toda a família.

Passos práticos para um ar mais limpo

A primeira e mais simples medida é garantir a circulação do ar. Procure abrir as janelas diariamente por pelo menos 30 minutos, mesmo durante os dias mais frios. A ventilação cruzada, abrindo janelas em lados opostos da casa, é ainda mais eficaz para renovar o ar e dispersar poluentes.

A limpeza regular também é fundamental. Use panos úmidos em vez de espanadores para remover a poeira, evitando que ela se espalhe pelo ambiente. Aspiradores de pó com filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) são aliados poderosos, pois capturam partículas minúsculas que os modelos convencionais deixam escapar.

Não se esqueça de higienizar itens que acumulam muitos ácaros, como roupas de cama, cortinas, tapetes e bichos de pelúcia. Lavá-los com água quente, quando possível, ajuda a eliminar esses micro-organismos de forma mais eficiente.

Manter a umidade do ar sob controle é outro ponto crucial. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que ela fique entre 40% e 60%. Ambientes muito úmidos favorecem o crescimento de mofo e bolor, enquanto os muito secos podem irritar o sistema respiratório. Um desumidificador pode ser útil em locais com muita umidade, e um umidificador ajuda a aliviar o ressecamento das vias aéreas em climas secos. Para verificar os níveis com precisão, considere usar um higrômetro.

Para quem sofre com alergias severas, investir em um purificador de ar com filtro HEPA pode ser uma excelente solução. Este tipo de aparelho remove até 99,97% das partículas suspensas, incluindo pólen, ácaros e pelos de animais, garantindo um ambiente muito mais saudável para respirar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.