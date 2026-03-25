Corpo de homem é encontrado em córrego em Ribeirão das Neves
Vítima não identificada foi localizada por moradores na manhã desta quarta
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (25/3) em um córrego em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 6h35, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Bairro Cerejeira.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima, uma vez que o córrego tem cerca de dois metros de profundidade, o que faz necessário o uso de cordas para o resgate.
A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A ocorrência segue em atualização.