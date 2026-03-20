Adolescente é resgatado sob suspeita de trabalho irregular em zona rural

Um adolescente de 17 anos foi resgatado em suspeita de situação de vulnerabilidade em uma propriedade rural na zona rural de São Sebastião da Bela Vista (MG), no Sul de Minas, nessa quinta-feira (19/3).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que havia um menor em possível situação de risco em um sítio na região da Serra Velha. Os militares encontraram o jovem, que relatou ter deixado Sergipe, em janeiro, para trabalhar na capital de São Paulo.

Segundo o adolescente, posteriormente ele foi levado à cidade mineira por um conhecido. Ele afirmou que trabalhava na fazenda há cerca de 30 dias, realizando serviços gerais. Ainda conforme o relato, houve desentendimentos com o empregador, motivados, entre outros fatores, pelo consumo de drogas no local.

Diante disso, o adolescente foi levado em um veículo e deixado em um posto de combustíveis às margens da BR-381, onde acionou a PM por não ter recurso para voltar à terra natal. Ele contou ainda que foi ameaçado pelo patrão, que também o recomendava não sair do local.

Os militares realizaram contato com a família, que informou não ter condições de buscar o menino em razão da distância.

O empregador, um homem de 44 anos, confirmou que havia contratado o adolescente e outro trabalhador para atividades na propriedade. Ele negou irregularidades e disse que os pagamentos eram feitos por meio de transferências bancárias e dinheiro em espécie. Ele relata que rompeu o contrato trabalhista com o menor, porque suspeitava que ele estava consumindo drogas na propriedade.

Durante a ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Diante da situação, o órgão decidiu pelo acolhimento institucional do adolescente até que seja possível o retorno ao município de origem quando completar a maioridade civil.

Ainda segundo a polícia, não foram constatados elementos que caracterizassem cárcere privado, já que não havia impedimentos físicos ou psicológicos que restringissem a liberdade do jovem.

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O adolescente foi orientado sobre seus direitos trabalhistas e o caso foi registrado para as providências cabíveis.