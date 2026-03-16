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PARALISAÇÃO na saúde

Fhemig: trabalhadores entram em greve nesta terça-feira (17/3)

Ao todo, 15 hospitais públicos de BH, Região Metropolitana e interior de Minas irão aderir ao movimento, segundo sindicatos da categoria. Veja quais

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/03/2026 15:54

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Fachada do Hospital João XXIII
Nesta terça-feira (17/3), trabalhadores da Fhemig vão participar de assembleia na porta do Hospital João XXIII, no Centro de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Os trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) entram em greve, por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (17/3). A categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial.

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Conforme divulgado pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (ASTHEMG) e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros), a decisão foi tomada em assembleia geral dos profissionais da fundação.

A reunião foi realizada na última quarta (11/3), motivada pela insatisfação e precariedade das condições de trabalho e de atendimento aos pacientes. A greve inicia às 7h desta terça, mesmo dia em que também ocorrerá concentração e assembleia na porta do Hospital João XXIII, no Centro de Belo Horizonte, às 9h.

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Em comunicado enviado pelo sindicato ao Estado de Minas, constam as principais queixas dos trabalhadores dos hospitais públicos. Uma delas é o sistema informatizado Tasy, implantado pela Fhemig em algumas unidades. Conforme a categoria, a novidade tem causado atrasos na administração de medicamentos e agravado o estado de pacientes.

O Sindpros também alega a falta de estrutura no Hospital Regional de Barbacena. Segundo o sindicato, os pacientes estão sendo transferidos para as ambulâncias debaixo de chuva devido à falta de espaço coberto para que os veículos estacionem em frente ao hospital.

Ainda conforme a liderança sindical, a fundação impôs que os profissionais cumprissem, em fevereiro, o equivalente a 30 dias de trabalho, mesmo o mês tendo 28 dias. Os trabalhadores tiveram que trabalhar plantões extras, sem direito a folga e sem receber pelo dia excedente.

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O sindicato também expôs reclamações acerca de desconto no salário da alimentação durante as férias, falta de pagamento do vale-transporte e sobrecarga de trabalho. Além disso, o reajuste  de 5,4% concedido pelo governo de Minas foi considerado insuficiente pelos trabalhadores, já que, de acordo com o Sindpros, as perdas salariais dos últimos três anos representam 12,59%.

O que diz a Fhemig?

Procurada pelo EM, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) afirmou em nota que "mantém canais abertos para ouvir e dialogar sobre as demandas de seus servidores e reforça seu compromisso com a manutenção da assistência eficaz e de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)."

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Hospitais em greve

  • Hospital Pronto Socorro João XXIII
  • Maternidade Odete Valadares
  • Hospital Infantil João Paulo II
  • Hospital Alberto Cavalcanti
  • Hospital Júlia Kubitschek
  • Hospital Eduardo De Menezes
  • Instituto Raul Soares – Psiquiátrico
  • Casa De Saúde Santa Izabel (Betim)
  • Centro Hospitalar Psiquiátrico – Barbacena
  • Hospital Regional De Barbacena
  • Hospital Regional Dr. João Penido - Juiz De Fora
  • Casa De Saúde Padre Damião – Ubá
  • Hospital Regional Antônio Dias - Patos De Minas
  • Casa De Saúde Santa Fé - Três Corações
  • Casa De Saúde São Francisco De Assis (Bambuí)

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