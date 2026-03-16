Fhemig: trabalhadores entram em greve nesta terça-feira (17/3)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) entram em greve, por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (17/3). A categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial.

Conforme divulgado pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (ASTHEMG) e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros), a decisão foi tomada em assembleia geral dos profissionais da fundação.

A reunião foi realizada na última quarta (11/3), motivada pela insatisfação e precariedade das condições de trabalho e de atendimento aos pacientes. A greve inicia às 7h desta terça, mesmo dia em que também ocorrerá concentração e assembleia na porta do Hospital João XXIII, no Centro de Belo Horizonte, às 9h.

Em comunicado enviado pelo sindicato ao Estado de Minas, constam as principais queixas dos trabalhadores dos hospitais públicos. Uma delas é o sistema informatizado Tasy, implantado pela Fhemig em algumas unidades. Conforme a categoria, a novidade tem causado atrasos na administração de medicamentos e agravado o estado de pacientes.

O Sindpros também alega a falta de estrutura no Hospital Regional de Barbacena. Segundo o sindicato, os pacientes estão sendo transferidos para as ambulâncias debaixo de chuva devido à falta de espaço coberto para que os veículos estacionem em frente ao hospital.

Ainda conforme a liderança sindical, a fundação impôs que os profissionais cumprissem, em fevereiro, o equivalente a 30 dias de trabalho, mesmo o mês tendo 28 dias. Os trabalhadores tiveram que trabalhar plantões extras, sem direito a folga e sem receber pelo dia excedente.

O sindicato também expôs reclamações acerca de desconto no salário da alimentação durante as férias, falta de pagamento do vale-transporte e sobrecarga de trabalho. Além disso, o reajuste de 5,4% concedido pelo governo de Minas foi considerado insuficiente pelos trabalhadores, já que, de acordo com o Sindpros, as perdas salariais dos últimos três anos representam 12,59%.

O que diz a Fhemig?

Procurada pelo EM, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) afirmou em nota que "mantém canais abertos para ouvir e dialogar sobre as demandas de seus servidores e reforça seu compromisso com a manutenção da assistência eficaz e de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Hospitais em greve