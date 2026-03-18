Trabalhadores da Fhemig entram no 2º dia de greve com protestos na ALMG

Os trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) entram no 2º dia de greve nesta quarta-feira (18/3), com protestos em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho e valorização salarial.

A paralisação foi deflagrada nessa terça-feira (17/3) e, de acordo com a Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (Asthemg), foi aderida por quase todos os servidores dos 15 hospitais da rede Fhemig. A greve não interrompeu 100% dos atendimentos; ainda é feito o acolhimento de pacientes em escala mínima.

Segundo o presidente da Asthemg, Carlos Martins, a greve foi o estopim após meses sem contato com o governo de Minas Gerais e diante da indiferença demonstrada em relação aos servidores da saúde.

“Desde o ano passado, temos tentado obter do governo soluções para problemas que estão relacionados tanto à sobrecarga de trabalho e de funcionários, que passa pela quantidade de servidores, insuficiente para a assistência, e que tem levado esses profissionais a adoecerem ou a precarizar o atendimento ao paciente”, aponta Martins.

Carlos comenta que foram feitas diversas reuniões em 2025, nas quais foram apresentadas problemáticas relacionadas ao sucateamento do ambiente de trabalho dos funcionários da fundação. O governo do Estado ficou de estudar e apresentar uma solução, algo que, segundo o presidente da Asthemg, não foi feito.

“Um exemplo disso ocorre no Hospital Regional de Barbacena, que há muito tempo não tem uma cobertura”, diz. “Nesse período chuvoso, tem sido comum o adiamento de exames, porque não há como transportar o paciente para a ambulância devido à chuva, ou, em caso de situações graves, ter várias pessoas com um guarda-chuva na mão para proteger o paciente sobre a maca”, afirma o presidente do sindicato.

Além desse exemplo citado, o presidente relembrou os problemas estruturais no Hospital João XXIII, que, no final do ano passado, vivenciou um alagamento na unidade. O sistema precarizado impõe dificuldades ao médico no lançamento e na liberação de medicamentos aos pacientes.

Em relação à valorização, os servidores questionam o aumento divulgado pelo governo de 5,4%, que, de acordo com eles, não soluciona as perdas inflacionárias dos últimos três anos, que superariam 12%. Os trabalhadores ainda questionam os descontos indevidos nas folhas de pagamento.

No decorrer desta quarta-feira, os servidores fizeram um protesto em frente à ALMG, no qual enfatizaram as demandas que motivaram a greve e cobram apoio dos parlamentares para que os pedidos sejam acolhidos. O deputado estadual Lucas Lasmar (REDE) enfatizou a necessidade de uma melhor valorização dos servidores da saúde.

“O governo Zema não concede reajuste aos profissionais do Ipsemg e da Fhemig, além de elevar de 10 para 11 o número de plantões mensais dos servidores sem o aumento salarial”, pontua. “Trata-se de uma medida incoerente e injusta, que sobrecarrega profissionais submetidos à pressão constante no atendimento à saúde”, finaliza Lasmar.

Entramos em contato com a Fhemig e, até agora, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Zema se pronuncia

O governador Romeu Zema (Novo) comentou sobre a greve dos trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), anunciada nessa terça-feira (17/3), em evento voltado para os produtores rurais nesta quarta-feira (18/3) em BH.

“Todo ano eleitoral é isso. Em 2022, foi desta maneira, foi o ano em que encontrei mais transtornos. Parece que os sindicatos e associações, muito ligados à esquerda, querem, de certa maneira, causar algum tumulto, ter algum protagonismo em ano eleitoral. Eu estou vendo isso com muita naturalidade”, afirmou Zema.

O governador de Minas Gerais afirmou que o estado vai respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e que o reajuste proposto à categoria, de 5,4%, é o que foi possível.

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Hospitais em Greve

Hospital Pronto Socorro João XXIII

Maternidade Odete Valadares

Hospital Infantil João Paulo II

Hospital Alberto Cavalcanti

Hospital Júlia Kubitschek

Hospital Eduardo De Menezes

Instituto Raul Soares – Psiquiátrico

Casa De Saúde Santa Izabel (Betim)

Centro Hospitalar Psiquiátrico – Barbacena

Hospital Regional De Barbacena

Hospital Regional Dr. João Penido - Juiz De Fora

Casa De Saúde Padre Damião – Ubá

Hospital Regional Antônio Dias - Patos De Minas

Casa De Saúde Santa Fé - Três Corações

Casa De Saúde São Francisco De Assis (Bambuí)

*Com informações de Pedro Cerqueira e Ana Luiza Soares