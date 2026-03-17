Governo de Minas: guia de serviços digitais para evitar filas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O governo de Minas Gerais tem investido na digitalização para facilitar a vida dos cidadãos, permitindo que diversas pendências sejam resolvidas sem a necessidade de sair de casa. Por meio de plataformas como o aplicativo MG App e o Portal MG (mg.gov.br), é possível acessar uma vasta gama de serviços de forma rápida e segura. Atualmente, cerca de 85% das etapas dos serviços públicos estaduais já estão digitalizadas, com mais de 350 procedimentos disponíveis online.

A modernização dos sistemas tem gerado resultados expressivos. Apenas na área de trânsito, por exemplo, mais de 429 mil atendimentos foram realizados de forma totalmente digital em 2024, demonstrando a crescente adesão da população às novas tecnologias. A seguir, confira um guia com os principais serviços que você pode acessar pelo celular ou computador.

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Como consultar débitos e serviços do veículo?

A consulta de situação de veículos é uma das funções mais acessadas. Pelo MG App ou site oficial, você pode:

Consultar Débitos: Verificar valores de IPVA, Taxa de Licenciamento e multas pendentes usando apenas a placa e o Renavam;

Pontuação da CNH: Acompanhar infrações e processos administrativos vinculados ao seu CPF;

Serviços Digitais: Realizar o primeiro emplacamento (para pessoas físicas) e emitir o CRLV-e (documento do veículo) de forma 100% remota após a quitação dos débitos.

É possível resolver pendências de água e luz?

Sim. O aplicativo oficial do governo integra serviços da Cemig (energia) e da Copasa (água e esgoto). Com poucos cliques, o usuário pode emitir segunda via de contas, comunicar falta de energia, consultar o histórico de consumo e solicitar o parcelamento de débitos, tudo centralizado na mesma plataforma.

Quais documentos e certidões posso emitir online?

Diversos documentos importantes podem ser obtidos sem burocracia. A certidão de antecedentes criminais, emitida pela Polícia Civil, pode ser solicitada de forma online e gratuita. Da mesma forma, a Secretaria de Estado de Fazenda disponibiliza a emissão da certidão negativa de débitos tributários pela internet, facilitando a comprovação de regularidade fiscal.

Como agendar atendimento presencial?

Para os serviços que ainda exigem comparecimento, como a emissão de carteira de identidade, o agendamento pode ser feito online. Tanto o MG App quanto o Portal MG permitem marcar dia e hora em uma das Unidades de Atendimento Integrado (UAI) espalhadas pelo estado, evitando longas esperas.

Posso registrar Boletim de Ocorrência pela internet?

Sim, a Delegacia Virtual da Polícia Civil permite o registro online de ocorrências específicas. Entre os casos que podem ser registrados digitalmente estão acidentes de trânsito sem vítimas, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, agilizando o processo para o cidadão.

Como faço para acessar todos esses serviços?

O principal caminho é criar uma conta na plataforma federal Gov.br. Para acessar a maioria dos serviços integrados no MG App e no Portal MG, é recomendado ter uma conta nível prata ou ouro, que garante maior segurança e acesso a um número maior de funcionalidades.

Bronze (Básico): Criada apenas com dados do CPF ou INSS. Permite serviços simples, mas bloqueia quase tudo que é detalhado no MG App;

Prata (Intermediário): Obtida ao validar a conta através do login do seu Banco (BB, Itaú, Bradesco, etc.) ou pelo reconhecimento facial com dados da CNH;

Ouro (Máximo): Obtida através do reconhecimento facial comparado com os dados da Justiça Eleitoral (biometria do título) ou via Certificado Digital.

O cadastro é único e gratuito, servindo como uma identidade digital para interagir com os serviços públicos de diversas esferas governamentais.

A digitalização dos serviços públicos em Minas Gerais representa um avanço significativo na desburocratização e na otimização do tempo do cidadão. Utilizar essas ferramentas não só evita filas, mas também promove uma relação mais eficiente e transparente com o governo.

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