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Homem é condenado por tentar matar ex a facadas; pitbull evitou execução

Vítima sofreu lesões em várias partes do corpo e perdeu os movimentos do polegar e do indicador esquerdos. Crime ocorreu em Varginha

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Repórter
26/03/2026 23:03

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Condenação ocorreu nessa quarta-feira (25/3)
Condenação ocorreu nessa quarta-feira (25/3) crédito: Pixabay/Reprodução

Um homem foi condenado a 12 anos de prisão por tentar matar a ex-mulher em Varginha (MG), no Sul do estado. A condenação foi divulgada nesta quinta-feira (26/3) pelo Ministério Público. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira (25). 

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De acordo com a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 12 de junho de 2022, quando o homem entrou na casa da vítima e a atacou com uma faca.

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Conforme apurado, o homicídio só não se consumou porque a mulher conseguiu fugir após intervenção de seu cão da raça pitbull, informou o Ministério Público. 

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No entanto, a vítima sofreu lesões em várias partes do corpo e perdeu os movimentos do polegar e do indicador esquerdos. Além disso, o réu furtou o veículo da vítima. A Justiça ainda determinou que ele pegue R$ 10 mil à ex-mulher como forma de indenização. 

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