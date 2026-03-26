Homem é condenado por tentar matar ex a facadas; pitbull evitou execução
Vítima sofreu lesões em várias partes do corpo e perdeu os movimentos do polegar e do indicador esquerdos. Crime ocorreu em Varginha
compartilheSIGA
Um homem foi condenado a 12 anos de prisão por tentar matar a ex-mulher em Varginha (MG), no Sul do estado. A condenação foi divulgada nesta quinta-feira (26/3) pelo Ministério Público. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira (25).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 12 de junho de 2022, quando o homem entrou na casa da vítima e a atacou com uma faca.
Leia Mais
Conforme apurado, o homicídio só não se consumou porque a mulher conseguiu fugir após intervenção de seu cão da raça pitbull, informou o Ministério Público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No entanto, a vítima sofreu lesões em várias partes do corpo e perdeu os movimentos do polegar e do indicador esquerdos. Além disso, o réu furtou o veículo da vítima. A Justiça ainda determinou que ele pegue R$ 10 mil à ex-mulher como forma de indenização.