Homem é condenado por tentar matar ex a facadas; pitbull evitou execução

Um homem foi condenado a 12 anos de prisão por tentar matar a ex-mulher em Varginha (MG), no Sul do estado. A condenação foi divulgada nesta quinta-feira (26/3) pelo Ministério Público. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira (25).

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 12 de junho de 2022, quando o homem entrou na casa da vítima e a atacou com uma faca.

Conforme apurado, o homicídio só não se consumou porque a mulher conseguiu fugir após intervenção de seu cão da raça pitbull, informou o Ministério Público.

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No entanto, a vítima sofreu lesões em várias partes do corpo e perdeu os movimentos do polegar e do indicador esquerdos. Além disso, o réu furtou o veículo da vítima. A Justiça ainda determinou que ele pegue R$ 10 mil à ex-mulher como forma de indenização.