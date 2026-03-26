Esposa de homem baleado por policiais denuncia excesso da PM em MG

A família de Luiz Fernando Alves da Silva de 37 anos, baleado nas costas por policiais, denuncia a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por excesso. O fato ocorreu durante abordagem policial na terça-feira (24/3) após Luiz Felipe parar o veículo em local proibido no centro de Bom Despacho, Centro-Oeste de Minas. Ele estava com a esposa, o filho de 15 anos e a enteada de 8 anos quando tudo aconteceu.

Luiz Fernando está internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital do município. A família denuncia uso de força, spray de pimenta, arma de choque e tiros.

Nessa quarta-feira (25/3) a família foi informada que Luiz Fernando foi preso. Segundo a esposa, Kendicce Frutuoso a prisão foi feita por desacato e por dirigir embriagado. Ela nega que o marido tenha ingerido bebida alcóolica. Em decorrência da prisão, a família está impedida de visitá-lo na unidade hospitalar.



Carro estragado e ajuda



Ainda segundo a esposa da vítima, o carro dela estragou e o marido foi até o local ajudá-la. Luiz Fernando parou o veículo em local proibido para ajudar a mulher e uma viatura o abordou.

Segundo a mulher, a situação evoluiu para uma discussão. "Começou a confusão por causa disso", disse. Ainda conforme o relato, os policiais alegaram que o homem estaria alcoolizado e pediram que ele realizasse o teste do bafômetro. O pedido foi aceito pela vítima mas não foi feito.

Uso de força e tiros

Durante a discussão, os policiais teriam primeiro usado o spray de pimenta, depois, a arma de choque e, em seguida, disparado os tiros. A reação dos policiais ocorreu depois do homem reagir à prisão por desacatado. Conforme Kendicce, o marido não estava armado.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima já está deitada no chão, ferida pelos tiros e gritando. Neste momento, o policial ameaça atirar novamente.

O homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde permanece internado em estado grave, segundo a família. A esposa ainda apontou negligência no socorro. As equipes de resgate teriam demorado mais de uma hora para chegar ao local. Neste período, ela e os filhos foram impedidos de se aproximar de Luiz Fernando.



Caso em investigação pela Polícia Judiciária



Em nota, a Polícia Militar informou que a abordagem ocorreu após o veículo estar estacionado de forma irregular. Afirmou que o condutor apresentava sinais de alteração psicomotora e que, por isso, foi necessário o uso de força escalonada.

Após a intervenção, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Ainda de acordo com a corporação, foram adotadas as providências de Polícia Judiciária Militar e o caso segue em acompanhamento.

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*Amanda Quintiliano e Brenda Fernandes especial para o EM

