Filho de idosa denuncia mulher por extorsão usando entidade espirituais
Crime estaria sendo cometido por mulher responsável por centro espírita em Uberaba; vítima de 81 anos pagava entre R$ 400 e R$ 1.400 por 'ajuda'
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O filho de uma idosa de 81 anos denunciou para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) uma mulher responsável por um centro espírita de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por extorquir sua mãe.
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Segundo registro policial, a suspeita estaria fazendo pedidos de quantias em dinheiro, acompanhados de ameaças de que forças espirituais poderiam prejudicar a vida da vítima e causar danos em seus bens materiais. Os valores exigidos variavam entre R$ 400 e R$ 1.400.
Ainda conforme a denúncia, as supostas extorsões estariam ocorrendo há aproximadamente quatro anos, sendo que, recentemente, eles teriam se intensificado.
O filho da idosa também relatou aos policiais que a mãe contou sobre os supostos crimes há pouco tempo. O caso foi registrado na última segunda-feira (23/3).
Também consta no registro policial que o denunciante entregou para a PC de Uberaba comprovantes de depósitos e mensagens que seriam de solicitações de dinheiro.
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O caso segue em investigação e ninguém foi preso.