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AGRESSÃO CONTRA IDOSO

Idosa morre com sinais de agressão e filho é preso após ser espancado

A vítima, que era acamada, teria sido agredida pelo suspeito ao cair de cadeira de rodas e pedir ajuda a ele. Caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
25/03/2026 16:58

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Idosa morre com sinais de agressão e filho é preso após ser espancado
Idosa morre com sinais de agressão e filho é preso após ser espancado crédito: Redes Sociais/Divulgação

Uma mulher de 69 anos, que era acamada, morreu nessa terça-feira (24/3) em uma unidade de pronto atendimento (UPA) de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. Ela chegou com vários ferimentos que teriam sido provocados pelo próprio filho, de 42 anos. Ele seria usuário de drogas.

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Segundo registro da Polícia Militar (PM), antes de ser preso, o suspeito foi espancado por populares e levado para o Hospital Regional José Alencar. Ele negou o crime, dizendo que a mãe se machucou ao cair da cadeira de rodas. 

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Conforme relatos de parentes da vítima para a Polícia Militar na última segunda-feira (23), a idosa caiu de sua cadeira de rodas no momento que iria ao banheiro. Ela, então, teria pedido ajuda ao filho, que teria se negado a prestar socorro. Após suposta insistência da idosa, ele teria se exaltado e arremessado objetos, além de praticar outras agressões.

A equipe médica da UPA do Mirante declarou ao registro policial que a idosa apresentava várias lesões e hematomas pelo corpo. Também foi relatado que a região íntima da vítima apresentava inchaço, vermelhidão e cortes superficiais.

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Já o suspeito, conforme a PM, deu entrada no Hospital Regional com cortes, fraturas e hemorragia. O homem continua internado e sob escolta policial.

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