30 galos Índio Gigante feridos e que seriam usados em rinha são apreendidos

Um homem de 48 anos foi preso por maus-tratos a animais em uma residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (25/3).

No local a polícia militar (PM) apreendeu 30 galos da raça Índio Gigante feridos. As aves apresentavam lesões no rosto e nas pernas, provavelmente, causadas por confrontos. Instantes depois da apreensão, ainda segundo a PM, quatro animais morreram devido aos ferimentos com sinais de briga.

Conforme registro policial, os animais estariam sendo usados em rinhas de galo. O restante das aves foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Uniube (HVU).

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No imóvel foram localizadas uma estrutura utilizada para rinhas, conhecida como rebolo, e também esporas de aço e plástico, que, supostamente, eram usadas nas lutas.